Mehrere Vereine aus der Region machten den Tod des langjährigen Unparteiischen öffentlich. Besonders beim SAK (Slovenski atletski klub) hinterlässt der Verstorbene eine große Lücke. Über viele Jahre hinweg begleitete er den Klub als Spielleiter auf dem Rasen.

Abschied von einem „Sir“

In einer Stellungnahme in den sozialen Medien würdigte der Verein die besonderen Qualitäten des Verstorbenen: „Wir nehmen Abschied von einem ‚Sir‘, einem Vorbild, einem Freund und einem herausragenden Schiedsrichter. Peter Ruch war einer der besten Schiedsrichter Kärntens. Unzählige Spiele des SAK in der Liga hat er geleitet – stets korrekt, objektiv und mit großer Persönlichkeit“. Abseits seiner Einsätze auf dem Platz machte Ruch aus seiner persönlichen Begeisterung für den Verein kein Geheimnis. Als der SAK im Jahr 1987 im ÖFB-Cup gegen den LASK im Elfmeterschießen triumphierte, verfolgte Ruch die Begegnung gemeinsam mit seinem Kollegen Kronlechner von der Tribüne aus – ausgerüstet mit Kappe und Schal des Klubs: „Seine Sympathie für unseren Verein war unverkennbar“.

Sperre für SAK-Spiele

Diese offene Zuneigung blieb für den Unparteiischen nicht ohne Folgen, da ihn das zuständige Schiedsrichtergremium daraufhin für künftige Ligaspiele des SAK sperrte. Dennoch kreuzten sich die Wege später noch bei besonderen Anlässen, etwa 1993 beim offiziellen Aufeinandertreffen der slowenischen Nationalmannschaft und dem SAK, bei dem Ruch als Referee fungierte. Auch für sein letztes Spiel vor dem Karriereende entschied er sich bewusst für eine anspruchsvolle Meisterschaftspartie des SAK, die er bis zum Schlusspfiff gewohnt souverän und unparteiisch leitete.

„Der SAK trauert um dich“

Zum Abschluss richtet der Verein bewegende Worte an den Verstorbenen und dessen Angehörige: „Lieber Peter, der SAK trauert um dich. Es war eine schöne Zeit mit dir. Wir werden dich, deine Persönlichkeit und deine besondere Verbundenheit mit unserem Verein nie vergessen. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Ehefrau Edeltraud, seinen Kindern und der gesamten Familie. Ihr könnt stolz auf euren Papa sein“.