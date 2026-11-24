Die Auszeichnung im Klagenfurter Spiegelsaal nahm Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger in Vertretung von Landeshauptmann Daniel Fellner vor. Insgesamt wurden 20 wissenschaftliche Abschlussarbeiten eingereicht, die von einer achtköpfigen Fachjury unter anderem nach ihrer praktischen Umsetzbarkeit für das Bundesland bewertet wurden. Erstmals floss heuer auch das Kriterium der Nachhaltigkeit in die Entscheidung ein.

Digitalisierungsprojekte der Landesverwaltung

Mit der Förderung möchte das Land Wirtschaft, Forschung und Arbeitsmarkt im Bereich der Digitalisierung enger miteinander verknüpfen. Wie Lagger-Pöllinger bei der Verleihung hervorhob, sollen junge Menschen dazu ermutigt werden, ihr Wissen aktiv in die Zukunftsstrategien Kärntens einzubringen. Gleichzeitig verwies sie auf laufende Digitalisierungsprojekte der Landesverwaltung, zu denen neben Anwendungen im Katastrophenschutz und einer eigenen Landes-KI auch das geplante Kärntner Wohnticket für gemeinnützige Wohnungen zählt. Der Hauptpreis für Dissertationen in der Höhe von 1.600 Euro ging an Dailys Arronde Pérez von der Universität Klagenfurt. Sie untersuchte, wie kabellose Sensoren mithilfe spezieller Messmethoden energiesparender und langlebiger gestaltet werden können. Im Bereich der Masterarbeiten erhielten Manuela Dobernig, Julian Lechner und Alexander Rienzner von der Universität Klagenfurt Stipendien zu je 800 Euro. Ihre Forschungsarbeiten widmeten sich der digitalen Barrierefreiheit am Arbeitsplatz für Menschen mit Sehbehinderungen, der Simulation von Drohnen- und Roboterschwärmen sowie der satellitengestützten Erkennung von Wärmeverlusten in Fernwärmenetzen.

Digitales Konzept zur administrativen Entlastung

Jeweils 500 Euro erhielten drei Absolventinnen für ihre Bachelorarbeiten. Nicole Spendier von der CU Hochschule Kärnten entwickelte ein digitales Konzept zur administrativen Entlastung der Kärntner Wasserrettung, während ihre Studienkollegin Melissa Jöbstl die Ablösung papierbasierter Abläufe in Handwerksbetrieben beleuchtete. Lorena Anna-Maria Gril von der Universität Klagenfurt analysierte schließlich jene Faktoren, welche die Akzeptanz und Verbreitung privater Elektrofahrzeuge beeinflussen.