Nach 47 Jahren geht im Rosental eine Ära zu Ende. Die beliebte Karawankenblickloipe stellt ihren Betrieb ein. Im Gespräch mit 5 Minuten erzählt der Obmann des DSG Rotschitzen, wie schwer ihm dieser Schritt auch persönlich fällt.

Fast ein halbes Jahrhundert lang war die Köttmannsdorfer Karawankenblickloipe ein beliebtes Ausflugsziel für Langlaufbegeisterte aus dem Raum Klagenfurt. Doch damit ist nun Schluss. Wie der Diözesansportklub DSG Rotschitzen bekannt gibt, wird der Loipenbetrieb nach 47 Jahren eingestellt.

Kampf gegen das Wetter nach über 20 Jahren verloren

Ausschlaggebend dafür sind die immer schwieriger werdenden Wetterbedingungen in den Wintermonaten. „Die nun schon seit Jahren andauernde Klimaveränderung stellt auch uns immer mehr vor unlösbare Probleme. Seit mehr als 20 Jahren kämpfen wir schon gegen diese ungünstigen Wetterverhältnisse“, teilt der Verein in einer Aussendung mit. Nun haben die Verantwortlichen schweren Herzens die Entscheidung getroffen, einen Schlussstrich zu ziehen.

©DSG Rotschitzen Genügend Schnee entwickelte sich auf der Karawankenblickloipe zunehmend zur Seltenheit.

Von 14 auf drei Kilometer geschrumpft

Wie sehr sich die Bedingungen in den vergangenen zwei Jahrzehnten verändert haben, zeigt allein schon ein Blick auf die Streckenlänge. Einst konnten Langläufer auf einer 14 Kilometer langen Loipe ihre Runden ziehen. Im Laufe der Jahre musste die Strecke jedoch immer weiter verkürzt werden, bis schließlich nur noch rund drei Kilometer übrig blieben. Zu wenig Schnee, zu viel Nässe und ein ungefrorener Untergrund machten die Präparierung der Loipe zunehmend schwierig. „Einen durchgeführten Einsatz macht der nächste Föhn- bzw. Warmwettereinbruch zunichte“, schildert der Verein.

Nur eine längere Langlaufsaison in 13 Jahren

Besonders ernüchternd fällt die Bilanz der vergangenen 13 Wintersaisonen aus. Lediglich in einer davon war ein längerer Loipenbetrieb möglich. In zwei weiteren Wintern konnte die Loipe zumindest für einige wenige Wochen mit Unterbrechungen geöffnet werden. Immer wieder mussten sowohl die Loipentrasse als auch der dazugehörige Parkplatz gesperrt werden. Erschwerend kommt hinzu, dass das mittlerweile 30 Jahre alte Pistengerät den Anforderungen unter den veränderten Wetterbedingungen nicht mehr gerecht wird. Eine Neuanschaffung wäre angesichts der wenigen möglichen Betriebstage aus Sicht des Vereins jedoch unwirtschaftlich.

Beliebtes Ausflugsziel für Klagenfurter fällt weg

Für Martin Dumpelnik, Obmann der DSG Rotschitzen, ist die Einstellung des Loipenbetriebs ein schwerer Schritt. „Wir sind sehr, sehr traurig, weil’s auch vor allem für die Klagenfurter und Klagenfurterinnen eine tolle Möglichkeit war, sich ganz in der Nähe der Stadt sportlich zu betätigen“, erzählt er im Gespräch mit 5 Minuten. Gerade von der Klagenfurter Bevölkerung sei das Angebot sehr gut angenommen worden. Doch gegen die Wetterbedingungen sei der Verein mittlerweile machtlos. Wenn nicht genügend Schnee liege, um eine Spur zu präparieren, bleibe den Verantwortlichen keine andere Wahl, als den Betrieb einzustellen.

„Das Aus tut mir auch persönlich sehr leid“

Für Dumpelnik geht mit der Schließung auch ein Stück seiner eigenen Kindheit verloren. Mit der Karawankenblickloipe verbindet er zahlreiche persönliche Erinnerungen. „Seit ich ein kleines Kind war, bin ich auf der Loipe gelaufen und das Aus tut mir auch persönlich sehr leid“, erzählt der Obmann. Nach 47 Jahren endet damit ein Stück regionaler Wintersportgeschichte.