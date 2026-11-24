Was ist da gerade in Klagenfurt los? Immer wieder sind Sirenen zu hören, mehrere Feuerwehren stehen im Einsatz. 5 Minuten hat nachgefragt, was passiert ist.

Seit rund einer Stunde heulen in Klagenfurt immer wieder die Sirenen, wie mehrere Leser an die 5-Minuten-Redaktion meldeten. „In Klagenfurt ist wohl was Größeres passiert. Es rückt durchgehend die Feuerwehr aus“, schreibt uns etwa ein Klagenfurter. Wir haben bei der Berufsfeuerwehr Klagenfurt nachgefragt, was da los ist. Der Grund für den Einsatz ist eine große Ölspur, wie uns ein Sprecher der Berufsfeuerwehr erklärt. „Der Einsatz läuft seit circa 14.15 Uhr“, berichtet er weiter. Aktuell sind neben der Berufsfeuerwehr auch die Freiwilligen Feuerwehren Hauptwache Klagenfurt und St. Martin im Einsatz. Die Florianis arbeiten mit Hochdruck daran, die Spur zu beseitigen.

Update: Ölspur sieben bis acht Kilometer lang

Bereitschaftsoffizier und Oberbrandrat Robert Ratheiser von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt gab gegenüber 5 Minuten gegen 15.45 Uhr ein Update zur Lage: „Es ist eine sehr massive Ölspur, die ab Höhe Minimundus innerstädtisch hereingeht über den Ring rauf zum Arnulfplatz“, schildert er. Weiters sind Teile von der Paulitschgasse und der Karfreitstraße betroffen, die Spur zieht sich bis zum Neuen Platz. Ratheiser erklärte auch, wie es zu der gewaltigen Verunreinigung kommen konnte. „Ein Entsorgungsunternehmer hatte einen aufgerissenen Treibstofftank“, schildert er. Die Spur ist nach Einschätzung des Bereitschaftsoffiziers sieben bis acht Kilometer lang. „Das ist schon ein großes Ausmaß“, so der Oberbrandrat.

Massive Verkehrsbeeinträchtigungen

„Wir sind gerade dabei, dass eine zweite Kehrmaschine angefordert wird“, so der Bereitschaftsoffizier. Der Einsatz wird voraussichtlich noch etwa eine Stunde dauern. Mit den Aufräumarbeiten gehen auch Verkehrseinschränkungen in Klagenfurt einher, wie Ratheiser erklärt. „Der Ring beginnend mit der 3.-Oktober-Straße in Richtung Osten ist bis hin zum Arnulfplatz gesperrt“, berichtet er. Auch die Karfreitstraße ist zum Teil gesperrt, ebenso der Bereich Autobahnzubringer vom Minimundus über die August-Jaksch-Straße stadteinwärts.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2026 um 16:09 Uhr aktualisiert