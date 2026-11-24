Fast eine halbe Million Euro für 100 Quadratmeter: Wer sich in Klagenfurt eine Eigentumswohnung im Premiumsegment leisten möchte, muss tief in die Tasche greifen. Doch andernorts ist es noch deutlich teurer.

Ob Eigentumswohnung in bester Lage oder hochwertiges Einfamilienhaus: Premiumimmobilien sind in Klagenfurt teurer geworden. Das geht aus einer aktuellen Analyse des Immobilienmaklers DAHLER auf Basis des Immobilienpreisspiegels 2026 hervor. Dafür wurden die durchschnittlichen Immobilienpreise in den neun österreichischen Landeshauptstädten in den Jahren 2024 und 2025 miteinander verglichen. Berücksichtigt wurden ausschließlich Immobilien mit „sehr gutem Wohnwert“ und „sehr guter Wohnlage“.

Klagenfurt mit zweitstärkstem Preisanstieg bei Premiumwohnungen

Wer sich eine hochwertige Eigentumswohnung in Klagenfurt kaufen möchte, muss im Schnitt mit einem Quadratmeterpreis von 4.667 Euro rechnen. Gegenüber 2024 entspricht das einem Anstieg von 3,1 Prozent. Damit verzeichnet die Kärntner Landeshauptstadt nach Eisenstadt (plus 3,6 Prozent) den zweitstärksten Preisanstieg unter allen neun Landeshauptstädten. Österreichweit lag der durchschnittliche Zuwachs im Städtevergleich bei lediglich 1,8 Prozent.

So viel kosten 100 Quadratmeter im Premiumsegment

Eine 100 Quadratmeter große Premiumwohnung würde in Klagenfurt auf Basis dieser Durchschnittspreise rund 466.700 Euro kosten. Trotz der deutlichen Preissteigerung zählt Klagenfurt weiterhin zu den drei günstigsten Landeshauptstädten in diesem Immobiliensegment. Nur in Eisenstadt und St. Pölten liegen die durchschnittlichen Quadratmeterpreise noch niedriger.

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Auch hochwertige Einfamilienhäuser werden in Klagenfurt teurer

Weniger deutlich fällt der Preisanstieg bei Einfamilienhäusern im Premiumsegment aus. Hier erhöhte sich der durchschnittliche Quadratmeterpreis in Klagenfurt um 1,1 Prozent auf 3.780 Euro. Auch in diesem Bereich sind lediglich Eisenstadt und St. Pölten günstiger.

Immobilienexperte: Käufer schauen genauer hin

„Bei den Premiumwohnungen zeigt sich, dass Städte wie Eisenstadt und Klagenfurt beim Preisniveau deutlich aufholen, während Innsbruck bereits ein sehr hohes Preisniveau erreicht hat“, erklärt Roman Streicher, Geschäftsführer bei DAHLER Graz. Gleichzeitig würden Kaufinteressenten mittlerweile genauer auf das Verhältnis zwischen Preis und Qualität achten. Für Eigentümer hochwertiger Immobilien werde es daher zunehmend wichtiger, den Verkaufspreis realistisch einzuschätzen.

©Matthias Streicher-Feldhofer Dahler-Geschäftsführer Roman Streicher betont: „Grundsätzlich sind Premiumimmobilien ein knappes Gut.“

Innsbruck und Salzburg besonders teuer

Im Österreichvergleich müssen Käufer von Premiumwohnungen in Innsbruck mit durchschnittlich 8.906 Euro pro Quadratmeter am tiefsten in die Tasche greifen. Knapp dahinter folgen Salzburg (8.803 Euro) und Wien (7.261 Euro). In allen neun Landeshauptstädten sind die Preise für hochwertige Eigentumswohnungen gestiegen. Bei den Premiumhäusern liegt hingegen Salzburg mit 7.803 Euro pro Quadratmeter an der Spitze. Den stärksten Preisanstieg verzeichnete St. Pölten mit vier Prozent, gefolgt von Graz mit 3,8 Prozent. Eine Ausnahme bildet Bregenz: Als einzige Landeshauptstadt verzeichnete die Vorarlberger Landeshauptstadt einen Rückgang der Premiumhäuserpreise um 2,9 Prozent. In Salzburg blieben die Preise unverändert.