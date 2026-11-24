Der Flughafen Klagenfurt ist "wehrpolitische Organisation des Jahres 2026". Der Festakt stand ganz im Zeichen der guten Zusammenarbeit zwischen dem Österreichischen Bundesheer und dem Flughafen.

Für die intensive Zusammenarbeit mit dem Bundesheer wurde der Flughafen Klagenfurt als „wehrpolitische Organisation des Jahres 2026“ gewürdigt. Beim traditionellen Jahresempfang überreichte Kärntens Militärkommandant Brigadier Philipp Eder die Auszeichnung.

„Unverzichtbarer Beitrag für die Sicherheit

In der Dankesrede hob Oberst Ralf Gigacher, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des Militärkommandos, die Rolle des Flughafens für das Bundesheer hervor: „Durch die Bereitstellung der Infrastruktur, trotz laufenden Normalbetriebes, leistet der Flughafen Klagenfurt einen unverzichtbaren Beitrag für die Sicherheit.“

Von Eurofighter bis hin zum Jagdkommando

Seit April letzten Jahres beherbergt der Flughafen in Annabichl regelmäßig Eurofighter, die den österreichischen Luftraum überwachen. Auch verschiedenste Hubschrauber des Bundesheeres sind dort stationiert. Weiters werden dort auch Übungen von der Militärpolizei und Fallschirmspringern durchgeführt. Bei einer solchen Fortbildung im Juli kam auch ein Transportflugzeug der portugiesischen Luftstreitkräfte zum Einsatz. Von Ende August bis Anfang September trainierten zudem 130 Soldaten des Jagdkommandos für den Ernstfall.

Geschäftsführer zeigt sich dankbar

„Diese Auszeichnung ist eine große Anerkennung für unser gesamtes Team. Hinter jeder Stationierung und jeder Übung stehen detaillierte Planungen und eingespielte Abläufe, damit militärische Einsätze und ziviler Flugbetrieb reibungslos nebeneinander funktionieren“, betont der Geschäftsführer des Flughafens, Maximilian Wildt. Auch Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber gratulierte bei der Ehrung: „Die enge Zusammenarbeit mit dem Bundesheer zeigt, wie zivile und militärische Partner gemeinsam Verantwortung für unser Land übernehmen. Diese Ehrung ist eine verdiente Anerkennung für die sehr gute Partnerschaft.“