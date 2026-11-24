Nach dem hart erkämpften Heimsieg gegen Ferencváros wartet auf den KAC die nächste schwierige Aufgabe. Am Mittwoch gastieren die Rotjacken beim Tabellenführer HC Bolzano – und müssen dabei auf zahlreiche Spieler verzichten.

Fünf seiner bislang sechs November-Spiele konnte der KAC für sich entscheiden. Zuletzt kämpften sich die Klagenfurter gegen Ferencváros zu einem 5:4-Heimsieg nach Penaltyschießen und schoben sich damit zurück auf Tabellenplatz vier. Am Mittwoch, dem 25. November 2026, geht es für die Rotjacken auswärts gegen den HC Bolzano. Die Südtiroler mussten sich in der laufenden Saison auf heimischem Eis bislang nur einmal geschlagen geben. Auch die beiden bisherigen Saisonduelle mit dem KAC entschieden die „Füchse“ mit 4:0 und 5:2 für sich.

Personalsorgen beim KAC verschärfen sich

Ausgerechnet vor dem Duell mit dem Tabellenführer und dem anschließenden Kärntner Derby verschärfen sich die Personalsorgen beim Rekordmeister. Neben Sebastian Dahm, Nick Petersen, Fabian Hochegger, Matt Fraser und Thomas Hundertpfund fallen nun auch Mattias Göransson und Jan Muršak aus, wie der KAC in einer Aussendung bekannt gab. Bei Letzterem wurde eine bestehende Oberkörperverletzung erneut akut. Der Slowene fällt auf unbestimmte Zeit aus. Auch der Einsatz von Jan Drozg ist krankheitsbedingt noch fraglich.

„Die Anfangsphase wird sehr wichtig sein“

KAC-Verteidiger Will MacKinnon weiß, worauf es gegen die Südtiroler ankommen wird: „Wenn man gegen einen solchen Gegner früh in Rückstand liegt, ist es schwer, zurück in die Partie zu kommen, also denke ich, dass die Anfangsphase sehr wichtig sein wird.“