Das Klinikum Klagenfurt wird bei Operationen nun von moderner Robotertechnologie unterstützt. Das neue System soll noch patientenschonender arbeiten.

Im Klinikum Klagenfurt hat mit dem Da Vinci5 einer der modernsten Operationsroboter seiner Generation den Betrieb aufgenommen. Er ist einer von zwei Robotern dieser Baureihe, der nun in einem österreichischen Krankenhaus steht. Insgesamt wurden in diesen Roboter, und in einen weiteren im Landeskrankenhaus Villach, vier Millionen Euro investiert.

Landesrätin Prettner lobt Innovationen

Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ) sagt: „Für Kärntens Gesundheitsversorgung bedeutet die neue Generation von Da Vinci5 einen Quantensprung, bezogen auf die medizinischen Möglichkeiten und auf die Patientenbehandlung. Technik und Medizin sind untrennbar miteinander verbunden und zu einer zukunftsorientierten Gesundheitsversorgung gehört auch die Robotik.“

©LPD Kärnten / Helge Bauer Primararzt Dr. Hannes Alber zeigt Landesrätin Beate Prettner den „Da Vinci5“.

Ein Gerät für viele Fachgebiete

Eingesetzt wird der neue Roboter vor allem in der Urologie, künftig will man aber verstärkt in der Allgemeinchirurgie sowie in der Gynäkologie, der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und der Thorax-Chirurgie auf die Unterstützung des Geräts setzen.

Echter Mehrwert für Patienten

Das System bietet den Operierenden eine zehnfach vergrößerte, dreidimensionale Sicht auf feinste Gewebestrukturen und gleicht selbst kleinste menschliche Zitterbewegungen aus. Zudem erlaubt die Technik auch mehr Bewegungsfreiheit als die menschliche Hand. Für Patienten bringt das spürbare Vorteile mit sich. Eingriffe verlaufen schonender, der Bedarf an Blutkonserven sinkt, Narben fallen kleiner aus und Wundheilungsstörungen treten seltener auf. In der Folge verläuft die Genesung meist schneller, und mit weniger Schmerzen, und der Spitalsaufenthalt verkürzt sich.

©LPD Kärnten / Helge Bauer Dieser Roboter kommt ab sofort bei den Operationen zum Einsatz.

Weiteres Projekt steht in den Startlöchern

Der Roboter ist aktuell nicht die einzige Investition des Klinikums. Über acht Millionen Euro werden in den Bau einer zweiten Koronar-Angiographie-Anlage investiert, die im zweiten Halbjahr 2027 in Betrieb gehen soll. Damit werden die Kapazitäten bei Herz- und Gefäßerkrankungen deutlich ausgebaut, wovon insbesondere die Akutversorgung bei Herzinfarkten sowie moderne Eingriffe an Herzklappen oder bei Aneurysmen profitieren.