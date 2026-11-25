Tag der Entscheidung bei den Stadtwerken Klagenfurt: Am Mittwoch kommt der Aufsichtsrat zusammen, um über die berufliche Zukunft der beiden Vorstände Erwin Smole und Harald Tschurnig zu debattieren.

Für die beiden Vorstände der Stadtwerke Klagenfurt, Erwin Smole und Harald Tschurnig, geht es am Mittwoch, dem 25. November 2026, um ihre berufliche Zukunft. Nachdem ihnen die Klagenfurter Stadtregierung bereits vergangene Woche das Vertrauen entzogen hatte, kommt nun der achtköpfige Aufsichtsrat zusammen. Dieser muss darüber entscheiden, ob die beiden Manager ihre Posten behalten dürfen.

Strafantrag brachte Vorstände unter Druck

Hintergrund der Personaldebatte ist ein Strafantrag gegen Smole, Tschurnig und einen leitenden Mitarbeiter der Stadtwerke. Die Staatsanwaltschaft verdächtigt die drei, im Zuge einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit früheren Vertriebspartnern einen Vertrag nachträglich rückdatiert zu haben. Die Vorstände weisen den Vorwurf der Beweismittelfälschung über ihren Anwalt zurück. Wie der ORF Kärnten berichtet, geht auch aus dem polizeilichen Abschlussbericht hervor, dass eine Rückdatierung des Vertrags nicht nachgewiesen werden konnte. Zudem wurde der Strafantrag am Montag vom Bezirksgericht zur neuerlichen Prüfung an die Staatsanwaltschaft retourniert. Es gilt die Unschuldsvermutung.