Eine Milchpackung, die im Ernstfall den Weg zur Hilfe weisen kann: Mit einer besonderen Verteilaktion am Klagenfurter Heuplatz will die KPÖ auf Hilfsangebote für gewaltbetroffene Frauen aufmerksam machen.

Ob beim morgendlichen Kaffee, beim Cornflakesrichten oder beim Kuchenbacken: Milchpackungen nehmen viele Menschen mehrmals täglich in die Hand. Diesen Umstand macht sich die KPÖ Kärnten anlässlich der internationalen Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ zunutze, um ein Hilfsangebot direkt in den Alltag der Menschen zu integrieren.

Hilfe soll im eigenen Kühlschrank sichtbar werden

Am Samstag, dem 28. November 2026, werden von 10 bis 12 Uhr am Klagenfurter Heuplatz Milchpackerl verteilt, die mit Stickern der Frauen-Helpline versehen sind. Zudem erhalten Passanten Flyer mit konkreten Handlungsempfehlungen. Die Idee dahinter: Durch die Platzierung der Notrufnummer auf einem Alltagsgegenstand sollen Hilfsangebote sowohl für Betroffene als auch für Menschen, die Gewalt in ihrem Umfeld wahrnehmen, jederzeit griffbereit sein. Als Vorbild dient eine ähnliche Initiative in Niederösterreich, die bereits von der Niederösterreichischen Milchindustrie (NÖM) gemeinsam mit dem Land umgesetzt wurde.

Gewaltschutz darf kein Tabuthema sein

Für KPÖ-Landessprecherin Bea Samwald darf Gewaltschutz kein Tabuthema hinter verschlossenen Türen sein. „Indem wir die Notrufnummern auf Alltagsgegenstände wie Milchpackungen bringen, sorgen wir dafür, dass Hilfe genau dort sichtbar wird, wo das Leben stattfindet – direkt in den eigenen vier Wänden.“