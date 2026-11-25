Im Jahr 2027 kommt ein Weltstar in die Klagenfurter Ostbucht. Und auch die ersten Acts für die „STARnacht am Wörthersee“ stehen bereits fest.

Die ersten Acts für die STARnacht am Wörthersee stehen fest.

Die ersten Acts für die STARnacht am Wörthersee stehen fest.

Der Advent steht vor der Tür und die alljährliche Frage: Was schenken wir heuer zu Weihnachten? Wie wäre es mit Tickets für die legendäre „STARnacht am Wörthersee“ oder Karten für die sensationellen Open-Air-Konzerte in der Klagenfurter Ostbucht?

„STARnacht am Wörthersee“

Die ersten Stars der „STARnacht“ stehen bereits fest: Mit „Millionär“, „Alles nur geklaut“, „Küssen verboten“ und „Mann im Mond“ haben sich Die Prinzen in die Herzen ihrer Fans gesungen. Ihre Erfolgsbilanz: Sechs Millionen verkaufte Tonträger, 16 Gold- und Platinplatten, zwei ECHO-Musikpreise und elf Alben. 2027 gehen Sebastian Krumbiegel, Tobias Künzel, Wolfgang Lenk und Jens Sembdner auf große ihrer Abschiedstournee. Wer sie noch einmal live erleben will, hat dazu am Wörthersee Gelegenheit.

© Sven Sindt | Die Prinzen kommen nach Klagenfurt. ©Cpertramer | Folkshilfe und… ©Vannic Steurer | …Avec auch.

Weitere Acts

Quetschn trifft Synthesizer: Folkshilfe verbinden traditionelles Instrumentarium mit elektronischen Beats und pointiertem Dialekt-Pop. Das Trio, Paul Slaviczek, Gabriel Fröhlich und Florian Ritt, ist seit über einem Jahrzehnt eine feste Größe im deutschsprachigen Musikraum. Mehrfach wurden die Musiker für den Amadeus Award nominiert, unter anderem für den Song des Jahres und als Liveact des Jahres. Derzeit sind die drei mit ihrer „Bunt“-Tour in Deutschland unterwegs. Avec zählt zu den erfolgreichsten Indie-Pop- und Folk-Künstlerinnen Österreichs. Ihre Lieder wurden mehr als hundert Millionen Mal gestreamt, ihr viertes Album trägt schlicht ihren Namen. Wer sie live erlebt, weiß, wovon die Rede ist: Ihre Konzerte laden zum Weinen und zum Tanzen ein. Im Jahr 2019 gewann sie den Amadeus-Award in der Kategorie Alternative, den internationalen Music Moves Europe Talent Award sowie den Hubert-von-Goisern-Preis. Auch bei den Amadeus Awards 2026 war sie wieder in der Kategorie Pop/Rock nominiert.

Die Open-Air-Konzerte 2027 in der Klagenfurter Ostbucht: 30. Juni 2027: STING – Der britische Weltstar eröffnet die Ostbucht-Konzertsaison 2027. „Every Breath You Take“, „Roxanne“ und „Fields of Gold“ live am Wörthersee. 3. Juli 2027: Kastelruther Spatzen – Die Volksmusik-Legenden aus Südtirol sind zurück! 4. Juli 2027: Melissa Naschenweng – Daham: Die gebürtige Lesachtalerin mit der pinken Steirischen spielt ihr Heimspiel am Wörthersee. 11. Juli 2027: Nik P. – 30 Jahre, das Jubiläumskonzert: Der Kärntner feiert sein Bühnenjubiläum in der Heimat. Mit dabei sind Special Guests wie Howard Carpendale.

Die Open-Air-Konzerte 2027 in der Klagenfurter Ostbucht:

30. Juni 2027: STING – Der britische Weltstar eröffnet die Ostbucht-Konzertsaison 2027. „Every Breath You Take“, „Roxanne“ und „Fields of Gold“ live am Wörthersee.

3. Juli 2027: Kastelruther Spatzen – Die Volksmusik-Legenden aus Südtirol sind zurück!

4. Juli 2027: Melissa Naschenweng – Daham: Die gebürtige Lesachtalerin mit der pinken Steirischen spielt ihr Heimspiel am Wörthersee.

11. Juli 2027: Nik P. – 30 Jahre, das Jubiläumskonzert: Der Kärntner feiert sein Bühnenjubiläum in der Heimat. Mit dabei sind Special Guests wie Howard Carpendale.