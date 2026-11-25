Die Feuerwehren aus dem Raum Klagenfurt hatten am Dienstag, dem 24. November 2026, alle Hände voll zu tun. Nachdem am Nachmittag eine rund sieben bis acht Kilometer lange Ölspur die Einsatzkräfte in der Landeshauptstadt bereits mehr als zwei Stunden lang auf Trab gehalten hatte, wurde gegen 17.20 Uhr die nächste derartige Verunreinigung gemeldet. Diesmal war laut Berufsfeuerwehr Klagenfurt ein PKW der Verursacher. Die Treibstoffspur erstreckte sich über die Görtschitztal Straße (B92) und die Pischeldorfer Straße bis hin zur Alois-Schader-Straße in Klagenfurt.

Ölspur reichte über die Klagenfurter Stadtgrenze hinaus

Jedoch war diesmal nicht nur das Klagenfurter Stadtgebiet betroffen. Die Spur zog sich von Zeiselberg über die Bundesstraße bis in die Landeshauptstadt. Neben der Berufsfeuerwehr Klagenfurt standen deshalb auch mehrere Freiwillige Feuerwehren im Einsatz. Während die Feuerwehren St. Thomas am Zeiselberg und Timenitz die Ölspur bis zu ihrer Pflichtbereichsgrenze im Bereich der Firma Kalmar banden, unterstützten die Feuerwehren Haidach und Hauptwache Klagenfurt die Berufsfeuerwehr bei den Reinigungsarbeiten im Stadtgebiet.

Zwei Stunden lang standen Florianis im Einsatz

Rund zwei Stunden dauerte der Einsatz für die Feuerwehren St. Thomas am Zeiselberg und Timenitz. Die abschließende Reinigung der Bundesstraße erfolgte mithilfe einer Kehrmaschine der Landesstraßenverwaltung. Für die Sicherheit der Florianis während der Arbeiten sorgten Beamte der Polizeiinspektion Grafenstein und der Verkehrsinspektion Klagenfurt.

Bereits am Nachmittag sorgte massive Ölspur für Straßensperren

Für die Berufsfeuerwehr Klagenfurt war es bereits der zweite größere Einsatz dieser Art innerhalb weniger Stunden. Wie 5 Minuten berichtete, hatte ein Fahrzeug eines Entsorgungsunternehmens am Nachmittag aufgrund eines aufgerissenen Treibstofftanks eine rund sieben bis acht Kilometer lange Spur hinterlassen. Diese zog sich vom Bereich Minimundus bis in die Klagenfurter Innenstadt und sorgte für massive Verkehrsbeeinträchtigungen. Mehr als zwei Stunden waren die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren Hauptwache Klagenfurt und St. Martin damit beschäftigt, die Ölspur zu beseitigen.