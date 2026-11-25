Gemeinsam mit Bürgermeister Christian Scheider hat das Seniorenbüro der Landeshauptstadt zu einer stimmungsvollen Seniorenweihnachtsfeier ins Gemeindezentrum St. Ruprecht eingeladen.

Die traditionelle Seniorenweihnachtsfeier fand großen Anklang und auch Vertreter der Politik besuchten die Veranstaltung.

Die traditionelle Seniorenweihnachtsfeier fand großen Anklang und auch Vertreter der Politik besuchten die Veranstaltung.

Am Dienstagnachmittag erwartete die Besucher bei Heißgetränken und einem kleinen Imbiss ein vorweihnachtlicher Nachmittag mit Musik, Tanz und Gedichten. Birgit Pless, Hubert Urach, das Dance Studio Limitless, Angelika Halper sowie zahlreiche junge Künstlerinnen und Künstler und das Akkordeon-Ensemble „bellowConnection“ sorgten für ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm.

Traditionsveranstaltung

„Wir möchten die Vorweihnachtszeit nutzen, um gemeinsam mit unseren älteren Mitbürgerinnen und Bürgern gemütliche, gemeinsame Stunden zu verbringen. Die Seniorenweihnachtsfeier bietet dafür den perfekten Rahmen“, so Sozialreferent Bürgermeister Christian Scheider. Die Weihnachtsfeier für Seniorinnen und Senioren hat sich in Klagenfurt mittlerweile zu einer wahren Traditionsveranstaltung in der Winterzeit entwickelt. Sie erfreut sich bei den Besucherinnen und Besuchern der älteren Generation großer Beliebtheit.