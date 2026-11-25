Zum 80-jährigen Jubiläum der Vespa lohnt sich ein Blick auf Österreichs Straßen: Wo ist die Begeisterung für die italienische Stilikone am größten?

Laut der Kfz-Bestandsstatistik von Statistik Austria* waren zum Jahresende 2025 insgesamt 151.066 Vespas in Österreich angemeldet. Unter den neun Landeshauptstädten führt Klagenfurt das Ranking an: 4.235 zugelassene Vespas entsprechen rund 4,02 Prozent der Bevölkerung auf zwei stilsicheren Rädern. Damit weist Klagenfurt die höchste Vespa-Dichte aller österreichischen Landeshauptstädte auf. Ob in der Innenstadt oder rund um den Wörthersee – die italienische Stil-Ikone prägt das Stadtbild und verleiht der Kärntner Landeshauptstadt eine besondere Note von Dolce Vita.

Jubiläumsjahr für die Vespa

2026 ist das Jubiläumsjahr für 80 Jahre Vespa und Klagenfurt feiert diesen schönen Anlass ganz eindeutig als die Nummer 1 Vespa-Landeshauptstadt in Österreich. Im Jubiläumsjahr der italienischen Stil-Ikone zeigt sich ganz Österreich als ausgeprägtes Vespa-Land. Die 151.066 zugelassenen Fahrzeuge bringen italienisches Lebensgefühl auf die Straßen – von Wien bis Vorarlberg, vom Neusiedlersee bis Bodensee, von der täglichen Fahrt zur Arbeit bis zur genussvollen Wochenendausfahrt. 100.181 Vespas sind dabei auf Männer und 47.629 auf Frauen zugelassen, hinzu kommen weitere 3.256 Zulassungen auf juristische sowie intergeschlechtliche Personen.

Das ist das Lieblingsmodell der Österreicher

Das Lieblingsmodell der Österreicher ist die Vespa GTS 125, gefolgt von der GTS 300. Beide verbinden zeitloses Design, Komfort und moderne Mobilität. Die Altersstruktur unterstreicht die generationenübergreifende Anziehungskraft der Marke: Mit knapp 40 Prozent der nach Alter ausgewerteten Zulassungen bilden die 46- bis 57-jährigen Vespisti die größte Gruppe. Zugleich ist Vespa auch bei Jüngeren stark vertreten: In der Altersgruppe der 17- bis 25-Jährigen entfallen dabei 78 Prozent der 6.471 Zulassungen auf Frauen, während in den meisten anderen Altersgruppen die männlichen Vespisti überwiegen. Damit begeistert Vespa Menschen in allen Lebensphasen – und die Verbundenheit mit der Marke hält oft über viele Jahre hinweg an.

Das sagt der Bürgermeister

„Die Vespa gehört zu Klagenfurt im Sommer wie der Wörthersee: Sie steht für Freiheit, Lebensfreude und ein besonderes Fahrgefühl, das Mobilität zum Erlebnis macht. Dass unsere Heimat die höchste Vespa-Dichte aller österreichischen Landeshauptstädte aufweist, zeigt, wie sehr dieses italienische Lebensgefühl und Dolce Vita bei uns in Kärnten gelebt wird“, so der Klagenfurter Bürgermeister Christian Scheider.

Quer durch Österreich: Wo Vespa Alltag ist und Stil Programm

Ein Blick auf Österreichs Vespa-Hotspots zeigt, wo das italienische Lebensgefühl besonders stark ausgeprägt ist. Im österreichweiten Ranking aller untersuchten Städte und Gemeinden liegt die steirische Stadtgemeinde Gleisdorf mit einer Vespa-Dichte von rund 5,1 Prozent an erster Stelle. Dahinter folgt Gmunden (Oberösterreich) mit 662 zugelassenen Vespas und einem Anteil von 5,0 Prozent. Den dritten Platz teilen sich Leibnitz (Steiermark) mit 580 und die Kärntner Stadtgemeinde Wolfsberg mit 1.046 registrierten Vespas – in beiden Städten entspricht das jeweils 4,2 Prozent der Bevölkerung.

Klagenfurt hat am meisten Vespas

Unter den Landeshauptstädten nimmt Klagenfurt mit 4.235 zugelassenen Vespas und einer Dichte von 4,02 Prozent die Spitzenposition ein. Die Stadt bietet dafür ideale Voraussetzungen: Kurze Wege machen die Vespa zum praktischen Begleiter im Alltag, während der Wörthersee und die wunderschöne Kärntner Landschaft unmittelbar vor der Haustür zu genussvollen Ausfahrten einladen. Ob beim Stadtbummel, auf dem Arbeitsweg, bei der Fahrt zum See oder auf einer Tour durch die Region – in Klagenfurt verbindet die Vespa urbane Mobilität mit mediterranem Lebensgefühl.