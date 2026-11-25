Entdecken, genießen und einfach einmal innehalten: Unter dem Motto „Stille“ lädt die Waldorfschule Klagenfurt am ersten Adventsonntag zu ihrem Weihnachtsbasar für die ganze Familie ein.

Wer sich abseits des vorweihnachtlichen Trubels auf die besinnliche Zeit des Jahres einstimmen möchte, ist am Sonntag, dem 29. November 2026, in der Waldorfschule Klagenfurt richtig. Unter dem diesjährigen Motto „Stille“ lädt der traditionelle Waldorf-Weihnachtsbasar zum Entdecken, Genießen und Innehalten ein. Feierlich eröffnet wird der Basar um 10 Uhr im Festsaal der Schule.

Von Kerzenziehen bis Kutschfahrten an der Lend

Bis 17 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm. So kann man beim Kerzenziehen mit musikalischer Begleitung selbst kreativ werden, im Bücherflohmarkt und in der Bücherstube schmökern oder eine Kutschfahrt an der Lend genießen. Zahlreiche Künstler und Handwerker bieten ihre Werke zum Verkauf an. Auch selbstgemachte Adventskränze und allerlei Feines für das Nikolosackerl dürfen natürlich nicht fehlen.

Weihnachtliche Geschichten und Schattentheater für die Kleinen

Auf die jüngsten Besucher warten heuer weihnachtliche Geschichten, das Zwergenreich des Kindergartens und ein Schattentheater. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Neben heißen Maroni gibt es am reichhaltigen Buffet und auf der „Futtermeile“ allerlei kulinarische Köstlichkeiten zu entdecken.

Weihnachtsbasar setzt auf Nachhaltigkeit

Auch heuer wird der Weihnachtsbasar als „Green Event“ unter dem Österreichischen Umweltzeichen veranstaltet. Die Organisatoren bitten die Besucher daher, möglichst umweltfreundlich mit dem Bus, dem Zug oder dem Fahrrad anzureisen.