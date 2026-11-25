Nun ist es fix: Die beiden Vorstände der Stadtwerke Klagenfurt, Erwin Smole und Harald Tschurnig, müssen ihre Posten räumen. Der Aufsichtsrat hat am Mittwoch ihre Abberufung beschlossen.

Nach tagelangen politischen Diskussionen um die berufliche Zukunft der beiden Stadtwerke-Vorstände ist nun die Entscheidung gefallen. Wie der Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke Klagenfurt AG, Johann Neuner, am Mittwoch, dem 25. November 2026, in einer Aussendung bekannt gibt, wurden die beiden Vorstände Erwin Smole und Harald Tschurnig im Zuge der heutigen Aufsichtsratssitzung abberufen. Damit folgt der Aufsichtsrat dem politischen Misstrauensvotum der Klagenfurter Stadtregierung aus der vergangenen Woche.

Einvernehmliche Auflösung der Dienstverhältnisse angestrebt

Wie es für die beiden Manager nun weitergeht, ist noch offen. Seitens der Stadtwerke heißt es dazu: „Es wird eine einvernehmliche Auflösung der Dienstverhältnisse angestrebt.“ Über die Konditionen einer solchen Auflösung sowie mögliche finanzielle Folgen für das Unternehmen wurden vorerst keine näheren Angaben gemacht.

Heinz Koch übernimmt

Auch die vorübergehende Nachfolge der beiden Vorstände ist bereits geregelt. Zum interimistischen Vorstand wurde der langjährige Stadtwerke-Mitarbeiter und bisherige Prokurist Heinz Koch bestellt. Damit sei eine ordnungsgemäße Übergabe der laufenden Geschäftstätigkeiten sichergestellt, heißt es seitens der Stadtwerke. Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat beschlossen, unverzüglich die Ausschreibung für den neuen Vorstand in die Wege zu leiten.

Strafantrag brachte Stadtwerke-Vorstände unter Druck

Ins Rollen gekommen war die jüngste Personaldebatte durch einen Strafantrag gegen die beiden Vorstände sowie einen leitenden Mitarbeiter der Stadtwerke. Die Staatsanwaltschaft verdächtigt die drei, im Zuge einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit früheren Vertriebspartnern einen Vertrag nachträglich rückdatiert zu haben. Die beiden Vorstände weisen den Vorwurf der Beweismittelfälschung über ihren Anwalt zurück. Laut ORF Kärnten geht zudem aus dem polizeilichen Abschlussbericht hervor, dass eine Rückdatierung des Vertrags nicht nachgewiesen werden konnte. Am Montag wurde der Strafantrag vom Bezirksgericht zur neuerlichen Prüfung an die Staatsanwaltschaft retourniert. Es gilt die Unschuldsvermutung.