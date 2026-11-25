Für den Klagenfurter Stadtsenat könnten bald ganz neue Spielregeln gelten. Ein neuer Gesetzesentwurf sieht vor, dass künftig auch Personen zu Stadträten gewählt werden dürfen, die bei der vorhergehenden Gemeinderatswahl auf keiner Liste standen. Diese Neuregelung soll den Parteien mehr Flexibilität bei der Besetzung und Umbesetzung von Posten verschaffen.

Vorgesehene Änderung Konkret sieht der Begutachtungsentwurf folgende Änderung im Klagenfurter Stadtrecht vor: Nach Art. III Z 3 des Begutachtungsentwurfes soll in § 25 Abs. 2 K-KStR 1998 die Wortfolge „aus der Mitte des Gemeinderates“ entfallen. Nach Art. III Z 4 soll der letzte Satz künftig lauten: „Als Vizebürgermeister, Stadtrat und deren Ersatzmitglieder sind. nur österreichische Staatsbürger wählbar.“ Damit soll künftig ermöglicht werden, Personen zu Vizebürgermeistern bzw. Stadträten und damit zu Mitgliedern des Stadtsenates zu wählen, ohne dass diese zugleich dem Gemeinderat angehören müssen.

Deutlicher Gegenwind

Mit Kritik reagiert unter anderem der Klubobmann der Freien Sozialen Bürgerpartei (FSP), Gemeinderat Dieter Schmied: „Wer nicht auf einer Liste für den Gemeinderat kandidiert und sich dem Votum der Bürgerinnen und Bürger gestellt hat, hat im Gremium des Stadtsenats der Stadt nichts verloren.“ Bereits im August 2026 habe es diesbezüglich „ein unmissverständliches Schreiben“ an das Land Kärnten beziehungsweise an den Landtagspräsidenten gegeben. „Darin wurde dezidiert festgehalten, dass die Landeshauptstadt Klagenfurt überhaupt kein Interesse daran hat, dass Personen in den Stadtsenat gehievt werden können, die auf keiner Gemeinderatswahlliste gestanden sind oder stehen“, stellt Schmied klar.

FPÖ kritisiert Pläne für Klagenfurter Stadtsenat

Ähnlich sieht das auch die FPÖ: „In einer Demokratie geht das Recht vom Volk aus. Wer Klagenfurt regieren will, muss sich Wahlen stellen. Darum liegt für uns auf der Hand, dass nur gewählte Gemeinderäte in den Klagenfurter Stadtsenat gewählt werden dürfen“, stellt FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer unmissverständlich klar. „Dass Personen in Regierungsverantwortung kommen sollen, die sich nie einer Wahl stellen mussten, ist für uns Freiheitliche ein absolutes No-Go. Das würde eine Aushebelung des Wahlrechts bedeuten und damit das Ende der Demokratie einläuten“, betont Angerer.

NEOS: „An einem Strang ziehen“

Janos Juvan, Klubobmann der NEOS Klagenfurt, betont: „Wenn man schon an den Regeln für die Klagenfurter Stadtregierung schraubt, dann gehört endlich das eigentliche Problem angepackt: Der Proporz muss weg. Klagenfurt hat eine Stadtregierung, in der alle Parteien ab einer gewissen Größe drinsitzen müssen, aber niemand zusammenarbeiten will.“ Klagenfurt brauche keine Zwangsehe im Stadtsenat, so Juvan, „sondern eine handlungsfähige Stadtregierung, die an einem Strang zieht.“