Über die glutenfreie Konditorei und Bistroküche „Taste of Harmony“ in Moosburg wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Insolvenzverfahren eröffnet. Betreiberin Melinda Molnar plant den Gastronomiebetrieb jedoch fortzuführen.

Das Lokal „Taste of Harmony“ im Ortskern von Moosburg, das erst im Juni 2025 seine Türen öffnete, schlitterte in die Pleite. Über das Vermögen des Einzelunternehmens, welches von der gebürtigen Ungarin Melinda Molnar betrieben wird, wurde am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet.

Zu hohe Personalkosten

Laut dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) belaufen sich die Passiva auf 152.000 Euro, während der genaue Wert der Aktiva noch unbekannt ist. Betroffen sind 28 Gläubiger und drei Dienstnehmer. Die Zahlungsunfähigkeit hat laut AKV drei Hauptursachen: Einerseits verursachte die Standortverlegung und Eröffnung im Sommer 2025 unerwartet hohe Investitionskosten, andererseits wurde das glutenfreie Konzept anfangs nicht optimal vermarktet. Den endgültigen Ausschlag gab jedoch der massiv überschätzte Personalbedarf. Mit zeitweise bis zu sechs Angestellten entstand eine erdrückende Kostenquote, weshalb fällige Beträge an Lieferanten, Abgabenbehörden und Sozialversicherungsträger nicht mehr bezahlt werden konnten.

Lokal wird fortgeführt

Trotz dieser finanziellen Engpässe liegt keine Überschuldung vor. Durch bereits eingeleitete Maßnahmen besteht eine positive Fortführungsprognose, weshalb der Betrieb weitergeführt werden soll. Den Gläubigern wird ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent angeboten. Forderungen können ab sofort über den AKV angemeldet werden.