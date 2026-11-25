Das Projekt „Kunst für Kinder“ geht in die siebente Runde. Im Klagenfurter Lendhafencafé stellte der Verein „Lobby für Kinder“ am Dienstagabend seine neue Kunsttasche vor. Das Design trägt den Titel „Limerenz“ und stammt aus der Feder von Nina Rike Springer. Die 1976 in Klagenfurt geborene Künstlerin absolvierte ihr Fotografiestudium an der Universität für angewandte Kunst Wien. Ihre Werke prägt ein klarer Bildaufbau, der sich an der Formensprache des Bauhauses und des Konstruktivismus orientiert.

©zVg. / Lobby für Kinder Am Dienstagabend wurde die diesjährige Ausgabe der Kunsttasche in Klagenfurt präsentiert.

Künstlerin gestaltet Tasche für den guten Zweck

Mit dem Erlös aus dem Taschenverkauf sollen Kinder unterstützt werden, die unter erschwerten Lebensbedingungen aufwachsen. „Nicht alle Kinder haben die gleichen Chancen im Leben. Mit unseren Hilfestellungen möchten wir ihnen den Start ins Leben erleichtern, sie in ihrer Entwicklung stärken und ihnen neue Möglichkeiten für ihre Zukunft eröffnen“, erklärt Vereinsobfrau Susanne Hager. Bestellungen für die Tasche werden unter der Adresse office@lobbyfuerkinder entgegengenommen.