Wegen des Vorwurfs der Tierquälerei muss sich eine erwachsene Person am 3. Dezember 2026 vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten, wie aus dem Verhandlungsspiegel hervorgeht. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, seinen eigenen Hund roh misshandelt zu haben. Der Vorfall soll sich bereits am 31. März 2025 ereignet haben. Dem Erwachsenen wird konkret zur Last gelegt, seinen Hund damals mehrmals geschlagen und ihn zu Boden geschleudert zu haben. Durch dieses Vorgehen soll das Tier roh misshandelt worden sein. Aufgrund dieses Vorwurfs erfolgt die Anklage wegen Tierquälerei. Es gilt die Unschuldsvermutung.