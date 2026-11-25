Martin Poleßnigg engagiert sich ab sofort im Vorstand von Special Olympics Kärnten. Der Bellaflora-Mitarbeiter aus Klagenfurt trat sein Ehrenamt im Vorstand bereits am 2. November an. Damit übernimmt erstmals eine Person mit intellektueller Behinderung Verantwortung in der Leitungsebene des Verbandes. Über seine Beweggründe sagt der 30-Jährige: „Ich bin gerne bei Special Olympics Kärnten dabei, weil mir Sport Spaß macht. Als Vorstands-Mitglied möchte ich mitreden und mich für andere Sportler:innen einsetzen. Jeder Mensch hat das Recht, Sport zu machen.“

Wichtiger Schritt für den Verband

Mit dieser Personalentscheidung erfüllt die Organisation ein wichtiges Vorhaben ihres neuen Konzepts und orientiert sich am Artikel zum Recht auf Teilhabe aus der UN-Behindertenrechtskonvention. Auch Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) lobt die Aufnahme: „Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sollen auf allen Ebenen gleichberechtigt eingebunden sein. Das gilt für sie als Sportlerinnen und Sportler, als Trainerinnen und Trainer, als Unterstützerinnen und Unterstützer und ebenso als Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger. Sie sind nicht nur Zielgruppe, sondern gestalten den Verband aktiv mit.“ Die bestehenden Vorstandsmitglieder beglückwünschen Poleßnigg und freuen sich auf die künftigen gemeinsamen Aufgaben.