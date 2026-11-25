Im Konzerthaus Klagenfurt wurden am Dienstag rund 230 Sportlerinnen und Sportler aus 30 Disziplinen vom Land Kärnten geehrt.

Am Dienstag 24. November wurden im Konzerthaus Klagenfurt rund 230 Sportlerinnen und Sportler aus 30 unterschiedlichen Sportarten mit Urkunden des Landes Kärnten ausgezeichnet. Kickbox-Europameister Erik Zimmermann jun. wurde die Sportleistungsmedaille in Gold verliehen.

Bedeutung des Sports

In Vertretung von Sportreferent LH Daniel Fellner (SPÖ), zeigte sich Landesrat Peter Reichmann (SPÖ) von der Anzahl der zu ehrenden Athletinnen und Athleten beeindruckt. Er würdigt die Vielfalt der 1.600 Kärntner Sportvereine mit ihren 164.000 Aktiven und dankt besonders den 35.000 Ehrenamtlichen als wahren Trägern des heimischen Sports. Als wichtigen Punkt sah der Landesrat auch die gesellschaftliche Bedeutung des Sports, er überbrücke Landesgrenzen und leiste einen wichtigen Beitrag fürs Zusammenleben.

Große Bühne im Klagenfurter Konzerthaus

Für Landessportdirektor Arno Arthofer ist die halbjährliche Sportehrung ein echtes „Freudenfest für den Kärntner Sport“. Auch die drei Sportdachverbände würdigten die Leistungen: ASKÖ-Präsident Anton Leikam hob die Erfolge der Athletinnen und Athleten hervor, ASVÖ-Präsident Christoph Schasché betonte die Angebotsvielfalt und Union-Präsident Ulrich Zafoschnig verwies auf die wichtige gesellschaftliche Rolle der Vereine. Rund 570 Besucherinnen und Besucher verfolgten die von Marco Tscharnig moderierte und von der Musikschule Katholnig sowie den Ebenthalern musikalisch umrahmte Veranstaltung im Konzerthaus.