In Maria Rain wurden kürzlich zwölf neue geförderte Wohnungen übergeben. Die monatlichen Gesamtkosten dafür liegen bei neun Euro brutto pro Quadratmeter; darin sind neben dem Mietzins auch Betriebs- und Heizkosten inkludiert.

In der Josef-Wakonig-Straße in Maria Rain haben zwölf weitere geförderte Mietwohnungen ihre neuen Bewohner gefunden. Errichtet wurden sie von der gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft „meine Heimat“. Die Einheiten sind zwischen 58 und 90 Quadratmeter groß und bieten jeweils Balkone, Terrassen oder Mietergärten. Beheizt werden sie über das örtliche Fernwärmenetz sowie eine Photovoltaikanlage. Mit dem Abschluss dieser jüngsten Baustufe, deren Gesamtkosten bei rund drei Millionen Euro lagen, umfasst das gesamte Wohnquartier nun 60 Einheiten.

Quartier wächst

Bei der offiziellen Schlüsselübergabe waren neben Vorstandsvorsitzendem Helmut Kusternik und Bürgermeister Franz Ragger (SPÖ) auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) anwesend. „Wir schaffen in Kärnten mit der Wohnbauförderung Wohnraum, der qualitativ hochwertig und gleichzeitig leistbar ist“, betonte die Wohnbaureferentin. Laut ihr liegen die monatlichen Gesamtkosten bei neun Euro brutto pro Quadratmeter Wohnnutzfläche. Darin sind neben dem Mietzins auch bereits die Betriebs- und Heizkosten enthalten. „Ein solches Angebot ist nur durch die enge Zusammenarbeit von Land, Gemeinden und gemeinnützigen Wohnbauträgern möglich“, so Schaunig. Sie verwies zudem auf die Möglichkeit, bei Bedarf Kärntner Wohnbeihilfe zu beantragen.

Positive Entwicklung

Auch Ortschef Ragger lobte die langjährige Zusammenarbeit: „Die Entwicklung der Wohnanlage in der Josef-Wakonig-Straße zeigt eindrucksvoll, was durch das gemeinsame Engagement von Gemeinde, Land und Wohnbaugenossenschaft möglich ist.“ Kusternik ergänzte: „Dass das Quartier in der Josef-Wakonig-Straße mittlerweile auf 60 Wohnungen angewachsen ist, unterstreicht die positive Entwicklung dieses Standorts und die hohe Nachfrage nach modernem Wohnraum.“