Mit klaren Botschaften wendet sich die österreichweite Aktion „Man(n) spricht es an“ von 25. November bis 20. Dezember vor allem Männer. Auch in Klagenfurt rufen Plakate dazu auf, bei Sexismus und Gewalt nicht wegzusehen.

„Sie hat Nein gesagt. Was checkst du daran nicht?“, „Wieso redest du so abwertend über deine Frau?“ oder „Hör auf jeden Frauenkörper zu kommentieren“ – diese Sätze sind aktuell auf Plakatwänden, Infotafeln und Rollingboards in ganz Österreich zu lesen. Hinter der Initiative steckt die Kampagne „Man(n) spricht es an“, die Teil der jährlichen „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ ist.

#sagwas

Während bisherige Aufklärungsarbeit meist Frauen darüber informierte, wie sie sich schützen oder Hilfe finden können, rückt diese Aktion nun die männliche Bevölkerung in den Mittelpunkt. Unter dem Motto „#sagwas und verhindere Gewalt“ sollen Freunde, Nachbarn und Kollegen ermutigt werden, bei frauenfeindlichen Äußerungen, Belästigungen oder Übergriffen sofort einzuschreiten. In Klagenfurt wird die Botschaft auf allen städtischen Infoscreens in Amtsgebäuden, an den Stadteinfahrten sowie über die offiziellen Social-Media-Kanäle der Stadt verbreitet.

Jede dritte Frau betroffen

„Die Kampagne soll sensibilisieren und die Zivilcourage in der Bevölkerung stärken. Wenn im Freundeskreis, im Verein oder am Arbeitsplatz abwertende Sprüche fallen oder Grenzen überschritten werden, müssen Männer den Mund aufmachen. Genau dort setzt diese Kampagne an: Hinschauen, ansprechen und klar Haltung zeigen“, betont Stadträtin Constance Mochar (SPÖ) in ihrer Funktion als Frauenreferentin. Die Zahlen unterstreichen die Notwendigkeit: Statistisch gesehen erlebt jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens körperliche oder sexualisierte Gewalt. Da die mutmaßlichen Täter überwiegend männlich sind – bei sexualisierter Gewalt liegt der Anteil bei 98 Prozent –, rief das Sozialministerium das Projekt bereits im Jahr 2021 ins Leben.