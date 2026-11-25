Triumph für den EC KAC! Im Duell gegen den HCB Südtirol Alperia setzten sich die Rotjacken durch und feierten einen wichtigen Erfolg in Bozen.

In der ICE Hockey League gastiert der EC KAC am Mittwoch, dem 25. November 2026, in Bozen. Um 19.45 Uhr begann in der Sparkasse Arena das Duell gegen den HCB Südtirol Alperia. Nach den ersten zwanzig Minuten stand es jedoch zunächst 0:0.

Vorsprung für die Rotjacken

Im zweiten Abschnitt fiel schließlich der erste Treffer des Abends: Maximilian Preiml brachte die Klagenfurter in der 38. Spielminute mit 1:0 in Führung. Nach der Pause legte Jesper Jensen Aabo in der 52. Minute den zweiten Treffer nach. Damit war das Spiel besiegelt, der KAC siegte 2:0.