Am 24. November 2026 verlieh die Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften der Universität Klagenfurt die „W&R Excellence Awards 2026“. Ausgezeichnet wurden herausragende Leistungen in Studium, Forschung und Lehre.

Bei der Verleihung an der Universität Klagenfurt wurden 21 Absolventinnen und Absolventen sowie herausragende Leistungen in Forschung und Lehre ausgezeichnet.

Bei der Verleihung an der Universität Klagenfurt wurden 21 Absolventinnen und Absolventen sowie herausragende Leistungen in Forschung und Lehre ausgezeichnet.

Am Dienstag, dem 24. November 2026, verlieh die Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften der Universität Klagenfurt die „W&R Excellence Awards 2026“ für herausragende Leistungen in Studium, Forschung und Lehre. Neben 21 Absolventinnen und Absolventen wurden dabei auch Forschende, Lehrende sowie Verfasserinnen und Verfasser von Abschlussarbeiten ausgezeichnet.

Preise für Studium, Forschung und Lehre

Insgesamt 21 Bachelor- und Masterabsolventinnen sowie -absolventen erhielten für ihre Leistungen im Studienjahr 2025/26 den „Best Graduate Award“. Der „Best Paper Award“ ging an Christian Truden vom Institut für Volkswirtschaftslehre, Analytics und Operations Research für eine gemeinsam mit Mike Hewitt veröffentlichte Publikation. In der Kategorie „Best Teacher“ wurden mit Lukas Reiter („Rechtswissenschaftliche Arbeitstechnik und Methodenlehre“) und Alexandros Konstantopoulos („Methodology 3: Empirical Methods II“) gleich zwei Lehrende geehrt. Die drei Hauptkategorien sind mit jeweils 2.000 Euro dotiert, bereitgestellt vom Verein zur Förderung der Wirtschafts- und Rechtswissenschaften an der Universität Klagenfurt unter Obmann Georg Messner.

Zusätzliche Auszeichnungen durch externe Partner

Darüber hinaus prämierte die Landesstelle Kärnten der Kammer der Steuerberaterinnen und Wirtschaftsprüferinnen – unterstützt von der zugehörigen Akademie – facheinschlägige Masterarbeiten des Studienjahres 2025/26. Überreicht wurden diese Preise von Landespräsidentin Ingrid Gritschacher und Sabine Kanduth-Kristen, Vorständin des Instituts für Finanzmanagement. Zudem vergab Rechtsanwältin Kornelia Kaltenhauser den von der Kanzlei Fink+Partner gesponserten „Anerkennungspreis für herausragende rechtswissenschaftliche Arbeiten“.

Enge Vernetzung mit der Wirtschaft

Für Dekan Johannes Heinrich zeigen die Erfolge, wie wichtig es sei, Talente zu fördern und hervorragende Leistungen zu würdigen. Prodekan Stephan Leitner verwies auf die enge Verbindung der Fakultät mit Wirtschaft und Gesellschaft in Kärnten und betonte, dass die ausgezeichneten Absolventinnen und Absolventen die Fach- und Führungskräfte von morgen für regionale Unternehmen und Institutionen seien.

Abschluss und Podiumsdiskussion

Im Anschluss an die Preisverleihungen beleuchtete Christina Hirschl, CEO der SAL Silicon Austria Labs, in einem Vortrag das Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Exzellenz und wirtschaftlicher Verwertbarkeit. Bei der abschließenden Podiumsdiskussion unter der Moderation von Rita Faullant (Institut für Management) tauschte sich Hirschl gemeinsam mit Günther Wellenzohn, Innovation Manager bei Infineon Technologies Austria, über unterschiedliche Perspektiven aus Wissenschaft und Wirtschaft aus – und schlug damit den Bogen zurück zur engen Zusammenarbeit zwischen Forschung, Lehre und Praxis, die im Zentrum der Auszeichnungen stand.