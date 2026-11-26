„Gleiche Seele. Neues Kapitel.“ Mit diesen Worten kündigen die Betreiber von Okto Dining ihr Comeback in Klagenfurt an. Doch es sind noch einige Fragen offen.

Rund neun Monate ist es mittlerweile her, dass das Okto Dining am St. Veiter Ring in Klagenfurt seine Türen geschlossen hat. Doch schon bald könnte es ein Wiedersehen geben. Denn nun meldeten sich die Betreiber mit einer Ankündigung in den sozialen Medien zurück: „Klagenfurt, wir sind zurück. Gleiche Seele. Neues Kapitel.“

Okto Dining macht ein Geheimnis um den Standort

Viel wollen die Betreiber noch nicht verraten. Auf einer eigens gestalteten Grafik kündigen sie nur mit den Worten „Coming back soon“ ihre baldige Rückkehr an. Details zum neuen Standort, dem Datum des Comebacks und dazu wie das neue Konzept aussehen soll, sind bislang jedoch nicht bekannt. Für eine Stellungnahme waren die Betreiber für 5 Minuten vorerst nicht erreichbar.

Abschied fiel den Betreibern nicht leicht

Die Geschichte von Okto Dining begann im Jahr 2020 mit einem Fine-Dining-Lieferservice. Ein Jahr später folgte die Eröffnung des Restaurants am St. Veiter Ring, das sich mit seiner Kombination aus orientalischer und asiatischer Küche rasch einen Namen machte. Umso größer war die Enttäuschung vieler Gäste, als Inhaber und Küchenchef Abnoub Shenouda im Dezember 2025 die Schließung des Restaurants ankündigte. Sowohl wirtschaftliche Veränderungen als auch persönliche Gründe hatten bei der Entscheidung eine Rolle gespielt. Schon damals betonte der Gastronom allerdings: „Es ist kein Aus in dem Sinn, wir entwickeln uns auch weiter. Stehenbleiben liegt uns nicht.“

„Eine Tür geht zu, eine andere geht auf“

Am Valentinstag, dem 14. Feber 2026, öffnete das Restaurant am bisherigen Standort schließlich zum letzten regulären Betriebstag mit großer Abschiedsparty. Bereits damals machte Shenouda im Gespräch mit 5 Minuten seinen Gästen Hoffnung auf ein Wiedersehen: „Die Gäste müssen nicht traurig sein – eine Tür geht zu, eine andere geht auf.“ Zunächst wollte das Team allerdings eine Pause einlegen, um neue Energie zu tanken und die nächsten Projekte vorzubereiten. Man darf nun jedenfalls gespannt sein, wie das neue Kapitel aussehen wird.