Nach Sting steht der nächste große Name für den Konzertsommer 2027 in Klagenfurt fest. Seit zwei Jahren arbeiteten die Veranstalter daran, diesen Star-DJ an den Wörthersee zu holen.

In der Klagenfurter Ostbucht geht es nächstes Jahr rund. Nur einen Tag nach dem Auftritt des britischen Weltstars Sting wird am Donnerstag, dem 1. Juli 2027, der deutsche DJ und Musikproduzent Paul Kalkbrenner die Bühne am Wörthersee zum Beben bringen. Veranstaltet werden die Konzerte von ip|media und Live Nation.

Mit „Sky and Sand“ wurde Paul Kalkbrenner zum Star

Seine musikalische Karriere begann Kalkbrenner Ende der 1990er-Jahre in den Berliner Clubs. Der große Durchbruch gelang ihm 2008 mit dem Film „Berlin Calling“, in dem er nicht nur die Hauptrolle spielte, sondern für den er auch den Soundtrack schrieb. Das Album erreichte mit mehr als 200.000 verkauften Exemplaren Platinstatus. Daraus stammt auch sein wohl bekanntester Hit „Sky and Sand“, der sich mehr als zwei Jahre in den deutschen Single-Charts hielt. Mit „No Goodbye“ landete Kalkbrenner 2019 einen weiteren Erfolg.

Seit zwei Jahren arbeitete man an Konzert in Klagenfurt

Die Freude über die Verpflichtung des DJ-Stars ist bei den Veranstaltern groß. „Als wir gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Region Wörthersee-Rosental Peter Peschel vor zwei Jahren die Idee dazu entwickelt haben, Paul Kalkbrenner an den Wörthersee zu holen, hätten wir uns alle nicht gedacht, wie schnell ein Traum Realität werden kann“, erzählt ip|media-Geschäftsführer Gerfried Zmölnig. Tickets sind seit heute erhältlich.

Diese Stars kommen 2027 in die Klagenfurter Ostbucht

Auch abseits der elektronischen Musik hat der kommende Konzertsommer am Wörthersee einiges zu bieten. Von internationalen Weltstars über heimische Publikumslieblinge bis hin zu Volksmusik-Legenden ist für unterschiedlichste Musikgeschmäcker etwas dabei.