Die Kunstsammlung der Landeshauptstadt Klagenfurt bekommt wertvollen Zuwachs: Der gebürtige Völkermarkter Franz Yang-Močnik überlässt der Stadt gleich sechs seiner Zeichnungen – künftig sollen sie auch öffentlich zu sehen sein.

Der Künstler Franz Yang-Močnik schenkt der Kulturabteilung der Landeshauptstadt Klagenfurt für die hauseigene Kunstsammlung sechs seiner Werke. Die Übergabe fand in der Stadtgalerie statt.

Der Künstler Franz Yang-Močnik schenkt der Kulturabteilung der Landeshauptstadt Klagenfurt für die hauseigene Kunstsammlung sechs seiner Werke. Die Übergabe fand in der Stadtgalerie statt.

Die hauseigene Kunstsammlung der Stadt Klagenfurt ist um sechs Arbeiten des bekannten Kärntner Künstlers Franz Yang-Močnik reicher. Konkret überlässt er der Kulturabteilung sechs Tusche-, Kohle- und Kreidezeichnungen. Die feierliche Übergabe an Kulturstadtrat Franz Petritz und Kulturabteilungsleiter Alexander Gerdanovits ging kürzlich in der Klagenfurter Stadtgalerie über die Bühne. Dort hatte Močnik bereits im Frühjahr 2022 seine große Ausstellung „Poetik des Fragments“ gezeigt.

Werke sollen künftig öffentlich ausgestellt werden Kulturreferent Stadtrat Franz Petritz nahm die Arbeiten dankbar entgegen und betonte deren Bedeutung für die Stadt: „Wir sind sehr stolz, Ihre Werke in unsere Sammlung aufnehmen zu dürfen und sie in entsprechenden Ausstellungen auch der Öffentlichkeit zu präsentieren.“

Vom Tischler zum vielfach ausgezeichneten Professor Franz Yang-Močnik wurde 1951 in Völkermarkt geboren. Sein Werdegang begann mit einer Tischlerlehre sowie einem Lehrgang für Holzkonstruktion im Industriebereich, bevor er die Meisterschule für Malerei bei Franz Rogler in Graz absolvierte.

Für sein Schaffen erhielt der Künstler zahlreiche Auszeichnungen: 2002 wurde ihm der Kulturpreis des Landes Kärnten verliehen, 2005 folgte eine Gastprofessur an der Universität Innsbruck und 2007 der Professorentitel. Seit 2012 existiert in Graz zudem das eigene Museum Yang-Močnik, zwei Jahre später wurde er mit dem Großen Ehrenzeichen des Landes Steiermark gewürdigt.