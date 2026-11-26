KI entscheidet über Grün- und Rotphasen: In der Villacher Straße in Klagenfurt nimmt am Donnerstag eine neuartige Ampelanlage ihren Betrieb auf.

Im Bereich des neu gebauten Heinzelstegs in Klagenfurt regelt seit Donnerstag eine neue Ampelanlage den Verkehr. Sie arbeitet mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) und automatischer Fußgängerdetektion. Übersetzt bedeutet das: Die Sensoren erkennen Fußgänger automatisch und können die Ampel auf Grün schalten. Ein klassischer Druckknopf ist zwar montiert, muss aber nicht mehr betätigt werden. Zusätzlich unterstützen akustische Signale Menschen mit Sehbehinderung beim Überqueren der Fahrbahn.

Öffis profitieren

Darüber hinaus sammelt das System laufend Verkehrsdaten und misst das aktuelle Verkehrsaufkommen. Über die sogenannte C2X-Technologie kann die Ampel außerdem mit entsprechend ausgestatteten Fahrzeugen kommunizieren. Das soll die Verkehrssicherheit erhöhen und die Verkehrssteuerung verbessern – besonders für den öffentlichen Verkehr. Auch beim Stromverbrauch setzt das Projekt Maßstäbe: Jede einzelne Leuchte benötigt lediglich ein Watt pro Stunde. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 160.000 Euro.