Der EC-KAC bestreitet am Freitag sein letztes Heimspiel in diesem Monat. Die Rotjacken treffen dabei auf Olimpija Ljubljana. Der Erste Puckeinwurf in der Heidi Horten-Arena erfolgt um 19.15 Uhr.

Für die Klagenfurter ist es nach dem 2:0-Auswärtssieg beim HCB Südtirol Alperia am Mittwoch bereits das zweite Duell gegen einen Tabellenführer in dieser Woche. Ljubljana reist als nomineller Erstplatzierter der win2day ICE Hockey League mit 17 Siegen aus 24 Spielen nach Kärnten. Nach dem Punkteschnitt liegt die Mannschaft aktuell auf dem dritten Rang. Die Slowenen entschieden neun ihrer vergangenen elf Partien für sich und stellen den stärksten Angriff der Liga. Der EC-KAC hält derzeit bei 15 Erfolgen und acht Niederlagen, wobei sechs der letzten sieben Ligaspiele gewonnen wurden.

Härtetest in der Heidi Horten-Arena

Seit 2021 gab es in der Liga 21 Aufeinandertreffen beider Klubs. 14 Mal siegte der EC-KAC, sieben Mal behielt Ljubljana die Oberhand. In zehn Gastspielen in der Heidi Horten-Arena gelang den Gästen nur beim allerersten Antreten ein voller Erfolg nach regulärer Spielzeit. KAC-Verteidiger Jesper Jensen Aabo blickt mit Spannung auf die Partie: „Olimpija ist eine Top-Mannschaft, die berechtigt an der Tabellenspitze steht. Wir müssen am Freitag mit der gleichen Mentalität in das Spiel gehen wie am Mittwoch: Die Details richtig machen und versuchen, so lange wie möglich dicht zu halten und dabei zu bleiben, außerdem vorne ähnlich effizient sein.“ Der Däne betont zudem die Heimstärke: „Wir spielen zu Hause, vor vollen Rängen und tausenden Fans, die hinter uns stehen, das ist ein großer Vorteil. Wir gehen auf das Eis, um diese Partie mit der Unterstützung unseres Publikums zu gewinnen.“

Sechs Ausfälle beim KAC

Personell fehlen den Klagenfurtern verletzungsbedingt Sebastian Dahm, Mattias Göransson, Jan Muršak, Nick Petersen und Matt Fraser. Auch Thomas Hundertpfund steht nach einer Blessur noch nicht wieder im Eistraining und fällt aus. Jan Drozg ist hingegen nach einer leichten Erkrankung wieder einsatzbereit und trifft auf seinen ehemaligen Verein. Über ein mögliches Saisondebüt von Fabian Hochegger fällt die Entscheidung erst am Spieltag.