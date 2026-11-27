Von 20. Mai bis 7. Juni 2027 findet das siebente Klagenfurt Festival statt. Zu den zahlreichen Programmpunkten gehört auch ein Auftritt der österreichischen Band Exit Void.

Von 20. Mai bis 7. Juni 2027 findet das siebente Klagenfurt Festival statt. Zu den zahlreichen Programmpunkten gehört auch ein Auftritt der österreichischen Band Exit Void.

Knapp drei Wochen lang bespielen internationale und heimische Künstlerinnen und Künstler den Burghof, das Konzerthaus, das Stadttheater sowie das Haus der Architektur. Den Auftakt macht das Duo Cari Cari im Burghof, gefolgt von österreichischen Indie- und Elektronik-Acts wie Buntspecht, Steaming Satellites und Camo & Krooked.

Breite Musikpalette

Darüber hinaus reicht das musikalische Spektrum von deutschsprachigem Pop mit Annett Louisan über die Tiroler Formationen Manu Delago und Musicbanda Franui bis hin zu Balkan-Blasmusik von Goran Bregović und dem Balkan Paradise Orchestra. Im Konzerthaus treffen klassische und populäre Musikformen aufeinander: Die Mezzosopranistin Alice Coote verbindet in ihrem Programm Werke von Gustav Mahler mit Songs von David Bowie, während sich Kristina Mkhitaryan der russischen Liedtradition widmet. Ergänzt wird das Programm dort durch den Pianisten Peter Bence sowie den Songwriter Guy Chambers, der Anekdoten aus dem Showgeschäft präsentiert.

Literarische und diskursive Abend

Neben der Musik umfasst das Programm auch literarische und diskursive Abende, etwa mit Lars Eidinger und Hans-Jörn Brandenburg zu Bertolt Brecht, Nikolas Ofczarek und Tamara Metelka über Franz Kafka und Milena Jesenská sowie einem gemeinsamen Auftritt von Armin Wolf und Peter Filzmaier zur österreichischen Innenpolitik. Zu späterer Stunde verlagert sich das Geschehen in das Haus der Architektur, wo Lars Eidinger, Erobique und die Band Exit Void rund um Anja Plaschg auftreten.