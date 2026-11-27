Vor dem Bezirksgericht Klagenfurt wird der Tod des jungen Kleinen Münsterländers verhandelt – der Zusteller soll den Welpen beim Wenden übersehen haben. Ein Urteil steht noch aus.

Vor dem Bezirksgericht Klagenfurt wird derzeit ein tragischer Vorfall verhandelt, bei dem im Juli 2025 ein erst drei Monate alter Welpe ums Leben kam. Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, trainierte ein Hundezüchter am Klagenfurter Stadtrand mit seinen Tieren auf einer eingezäunten Wiese, als ein Zusteller nach der Postabgabe auf der engen Zufahrt rückwärtsfahren musste. Um sein Fahrzeug zu wenden, soll der Postmitarbeiter durch ein offenstehendes Tor ein Stück auf das Grundstück gesteuert sein und dabei unbemerkt die dort angeleinte Hündin Bella mit einem Hinterreifen erfasst haben.

1650 Euro Schadenersatz

Obwohl der Züchter dem Zusteller keinerlei Absicht unterstellt, fordert er nun auf dem Rechtsweg 1650 Euro Schadenersatz für den bereits nach Niederösterreich verkauften Jagdhund-Welpen. Eine außergerichtliche Einigung scheiterte laut Angaben seines Rechtsanwalts Paolo Caneppele daran, dass weder der Mitarbeiter selbst noch die Österreichische Post oder deren Haftpflichtversicherung für den finanziellen Verlust aufkommen wollten, heißt es im Bericht.

Exakte Fahrlinie nicht zweifelsfrei rekonstruierbar

Am vergangenen Donnerstag wurde das Verfahren im Gerichtssaal fortgesetzt, nachdem bereits zuvor ein Lokalaugenschein stattgefunden hatte. Ein hinzugezogener Kfz-Sachverständiger stellte in seinem Gutachten fest, dass der Zusteller zwar nicht mit überhöhter Geschwindigkeit zurückgesetzt hatte, die exakte Fahrlinie beim Einbiegen auf die Wiese jedoch nicht mehr zweifelsfrei rekonstruierbar ist. Nach rund zweistündiger Verhandlung über Zaunverläufe und Leinenlängen wird die Richterin ihre Entscheidung nun schriftlich ausfertigen, wie aus dem Medienebericht hervorgeht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2026 um 08:29 Uhr aktualisiert