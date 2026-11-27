Am Freitagmorgen rettete die Feuerwehr zwei Personen, darunter eine schwangere Frau, per Leiter vom Balkon eines brennenden Einfamilienhauses in Ferlach.

Neben den Feuerwehren Ferlach, Ressnig und Kirschentheuer standen auch First Responder, das Rote Kreuz sowie die Polizeiinspektion Ferlach im Einsatz.

Neben den Feuerwehren Ferlach, Ressnig und Kirschentheuer standen auch First Responder, das Rote Kreuz sowie die Polizeiinspektion Ferlach im Einsatz.

In der Stadtgemeinde Ferlach kam es am Freitagmorgen zu einem Brandeinsatz in einem Einfamilienhaus. Um 5:24 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Ferlach alarmiert, da sich zu diesem Zeitpunkt zwei Personen – darunter eine schwangere Frau – auf dem Balkon des Gebäudes befanden.

Personen mithilfe von Leitern vom Balkon gerettet

Aufgrund der anfangs unklaren Lage wurden zusätzlich die Freiwillige Feuerwehr Kirschentheuer sowie die Feuerwehr Ressnig zur Unterstützung nachalarmiert. Den Einsatzkräften gelang es, beide Personen mithilfe von Leitern vom Balkon zu retten und an den Rettungsdienst zu übergeben. Im Anschluss daran suchten Atemschutzträger unter schwerem Atemschutz vom ersten Obergeschoss bis ins Erdgeschoss nach dem Brandherd und stießen dort auf ein brennendes elektrisches Gerät.

©BM Thomas Holzer, ÖA-Team BFKdo Klagenfurt-Land

Brand rasch gelöscht

„Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und lüftete anschließend das Wohnhaus“, heißt es seitens der Einsatzkräfte abschließend. Neben den Feuerwehren Ferlach, Ressnig und Kirschentheuer standen auch First Responder, das Rote Kreuz sowie die Polizeiinspektion Ferlach im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2026 um 09:13 Uhr aktualisiert