Backen für den guten Zweck: Unter dem Motto „Wir für morgen“ stellten engagierte Jugendliche in Kärnten ihr handwerkliches Geschick unter Beweis und sammelten mit einer süßen Zimtschnecken-Aktion Spenden für Menschen in Not.

17 Ziele beschlossen die Vereinten Nationen im September 2015 in New York, um die Welt bis 2030 nachhaltiger zu gestalten. Nicht nur ökologische Herausforderungen werden damit in den Blick genommen, auch wirtschaftliche und soziale Probleme in den unterschiedlichen Erdteilen werden von den 17 SDGs erfasst. An oberster Stelle steht ein Ziel: keine Armut. Dieses nahmen sich Schüler und Lehrkräfte der WI’MO Klagenfurt zuletzt zum Anlass für einen Projektmonat mit verschiedenen Initiativen. Direktorin Michaela Graßler erklärt:

„Unser Anspruch war es, unter dem Motto ‚Wir für morgen‘ nicht nur mit dem erhobenen Zeigefinger über Probleme in fernen Ländern zu sprechen, sondern anzupacken und auch in unserer Umgebung etwas zu bewirken.“

©WIMO Klagenfurt | Die Schulgemeinschaft der WI’MO Klagenfurt setzten im Projektmonat „Wir für morgen“ ein sichtbares Zeichen für soziale Verantwortung. ©WIMO Klagenfurt | Die Schulgemeinschaft der WI’MO Klagenfurt setzten im Projektmonat „Wir für morgen“ ein sichtbares Zeichen für soziale Verantwortung.

Sammelaktionen für die gute Sache

In Workshops mit externen Partnern wie der Caritas setzten sich Jugendliche mit Themen wie globaler Ungleichheit, der Verteilung von Wohlstand und Ressourcen sowie Fragen der Gerechtigkeit und Verantwortung auseinander. Vor allem aber war es ihnen daran gelegen, selbst einen Beitrag zur Bekämpfung von Armut zu leisten, auch mit vermeintlich kleinen Gesten.

„Wir haben sowohl eine Sammlung von Pfandflaschen als auch von Altkleidern ins Leben gerufen. Innerhalb eines Monats kommt doch eine schöne Summe zusammen, die wir unter anderem ‚Kärntner in Not‘ übergeben konnten“, freuen sich die Lehrerinnen Vera Klutz und Susanne Riedner, die das Vorhaben vorangetrieben haben.

In Zusammenarbeit mit der Caritas-Initiative „Kilos gegen Armut“ sammelten Jugendliche haltbare Lebensmittel, die sie im Rahmen eines Aktionstages am Neuen Platz übergaben – und zuvor auf die Waage brachten. „Zusammengekommen sind 120 Kilo für den guten Zweck. Gleichzeitig hilft es uns und unseren Schülern, ein besseres Bewusstsein für den Umgang mit Ressourcen zu erhalten, wenn wir solche Vorhaben umsetzen können.“

©WIMO Klagenfurt | Im Rahmen der Caritas-Initiative „Kilos gegen Armut“ sammelten die Jugendlichen insgesamt 120 Kilogramm haltbare Lebensmittel und übergaben diese am Neuen Platz in Klagenfurt. ©WIMO Klagenfurt | Im Rahmen der Caritas-Initiative „Kilos gegen Armut“ sammelten die Jugendlichen insgesamt 120 Kilogramm haltbare Lebensmittel und übergaben diese am Neuen Platz in Klagenfurt. ©WIMO Klagenfurt | Im Rahmen der Caritas-Initiative „Kilos gegen Armut“ sammelten die Jugendlichen insgesamt 120 Kilogramm haltbare Lebensmittel und übergaben diese am Neuen Platz in Klagenfurt.

Ratzfatz ausverkauft: Zimtschnecken fürs Eggerheim

Jugendliche der dreijährigen Fachschule nutzten ihre handwerklichen Fähigkeiten im Kochunterricht, um Köstlichkeiten wie Brot, Reindling und Nusspotizen zu produzieren und für den guten Zweck zu verkaufen – ebenso wie Zimtschnecken, die für einen Euro den Schülern angeboten wurden. „Die 150 Zimtschnecken waren ratzfatz ausverkauft. Die Nachfrage war riesig“, berichten die Lehrerinnen Julia Odrei und Claudia Olinowetz. Der gesamte Erlös in der Höhe von 470 Euro erging an das Eggerheim, eine Tagesstätte für Obdachlose in Klagenfurt. Neben dem finanziellen Beitrag wurden auch praktische Alltagsgegenstände wie Duschgel, Deodorants und Taschentücher gesammelt, um die Einrichtung zu unterstützen. Die Spendenübergabe wurde zum besonderen Erlebnis: Die Jugendlichen trafen auf Österreichs First Lady Doris Schmidauer, Caritas-Direktor Ernst Sandriesser und die Leiterin des Eggerheims, Kathrin Starc.