Mehr als vier Jahrzehnte prägte sie den Klagenfurter Reptilienzoo, eine in Österreich einzigartige Bildungs- und Ausbildungsstätte sowie ein beliebter Besuchermagnet. Da sie nun in den Ruhestand tritt, übernimmt Martin Polaschek, der entsprechende Erfahrung in der Tierhaltung mitbringt, ihren bisherigen Arbeitsplatz – wir berichteten.

Auszeichnung überreicht

Bürgermeister Christian Scheider überreichte die Auszeichnung gemeinsam mit Stadträtin Constance Mochar, Stadträtin Sandra Wassermann und Stadtrat Julian Geier. Scheider, der Happ seit vielen Jahren kennt, würdigte ihr Wirken mit den Worten: „Es gibt Menschen, die hinterlassen Spuren. Und es gibt Menschen, die hinterlassen etwas, das weit über ihre eigene Lebensleistung hinaus Bestand hat. Liebe Helga, du gehörst zweifellos zu diesen Menschen. Ich freue mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, dich in diesem würdigen Rahmen auszuzeichnen. Denn du bist für mich nicht einfach nur eine verdiente Persönlichkeit unserer Stadt. Wir kennen einander seit vielen Jahren, und ich habe deinen Einsatz, deine Begeisterung und deine ganz besondere Persönlichkeit immer sehr geschätzt“.

Tiere nicht anschauen, sondern verstehen

Die Geehrte, die bei Vorfällen mit giftigen Reptilien in ganz Österreich um Rat gefragt wird, nahm die Medaille gerührt entgegen und blickte auf ihre Laufbahn zurück: „Als Pädagogin habe ich es geliebt, mit so vielen Kindern im Zoo zu arbeiten ihnen zu lernen, die Tiere nicht nur anzusehen, sondern zu verstehen. Und als Tierfreundin ist es natürlich wunderbar, so viel intensive Lebenszeit mit ihnen zu verbringen“. Auch nach der Übergabe des Zoos an die jüngere Generation will sie ihre Tierliebe weiterleben und ihr Fachwissen bei Bedarf zur Verfügung stellen.