Nach drei Monaten Bauzeit ist die Klagenfurter Paradeisergasse wieder offen. Straßenbaureferentin Sandra Wassermann (FPÖ) gab den rund 500 Meter langen Abschnitt am Freitag wieder für den gesamten Verkehr frei.

Aufatmen im Klagenfurter Zentrum: Die Sperre der Paradeisergasse gehört der Vergangenheit an. Seit 17. August mussten Verkehrsteilnehmer über die Doktor-Hermann-Gasse und die 8.-Mai-Straße ausweichen. Am Freitag gab Straßenbaureferentin Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) die Straße nun wieder frei, nachdem noch am Donnerstag die letzten Asphaltierungsarbeiten abgeschlossen worden waren.

500 Meter saniert

Auf einer Länge von rund 500 Metern erneuerte man die gesamte Leitungsinfrastruktur. Die Bauarbeiten umfassten die Kanalisation für Ab- und Regenwasser, die Trinkwasser- und Energieversorgung sowie Bereiche des Fernwärmenetzes. „Ich freue mich sehr, dass diese für die Innenstadt wichtige Gasse so rasch erneuert wurde und nun wieder für Fußgänger, Radfahrer und den KfZ-Verkehr nutzbar ist“, erklärt Wassermann. Ganz abgeschlossen ist das Projekt damit aber noch nicht: Im Frühjahr folgen die Pflasterung der Gehsteige und der Bau der Stellplätze zur Gesamtfertigstellung.