Am Donnerstag, 26. November, wurden rund 200 optische Brillen vom städtischen Fundamt an den Sozialmarkt in der Priesterhausgasse 7 übergeben. Die Sehhilfen, die von den Besitzern nicht mehr abgeholt wurden, wurden auch heuer von den Mitarbeitern des Klagenfurt Brillenfachgeschäftes „Das Meisterstück“ gereinigt und aufbereitet. Sozialreferent Bürgermeister Christian Scheider (FSP) betont die große Unterstützung dieser Aktion für alle Menschen, die sich wichtige Alltagsdinge schwer oder gar nicht leisten können. Auch SoMa-Geschäftsführerin Theres Leber betont die Unverzichtbarkeit der Brillenaktion. SoMa-Kunden können die Brillen, noch solange der Vorrat reicht, in der Filiale in der Priesterhausgasse 7 abholen.

Klagenfurter Fundamt

Das Fundamt der Stadt Klagenfurt bewahrt abgegebene Gegenstände ein Jahr lang auf. Meldet sich kein Eigentümer, gehen sie an den Finder über oder werden bei städtischen Flohmärkten und Versteigerungen verkauft. Verlustmeldungen und Fundabfragen sind österreichweit unter www.fundamt.gv.at möglich. Das Klagenfurter Fundamt hat Montag bis Donnerstag von 8 bis 15 Uhr sowie Freitag von 8 bis 12 Uhr geöffnet und ist telefonisch unter +43 463 537 5600 oder per E-Mail an fundamt@klagenfurt.at erreichbar. Außerhalb der Öffnungszeiten steht ein Postfach zur Verfügung.