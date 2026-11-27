Die 250.000-Euro-Sonderförderung für die Adler erhitzt in der Kärntner Politik weiter die Gemüter. Der Klagenfurter SPÖ-Bürgermeisterkandidat Manfred Mertel spricht sich nun für eine Gleichbehandlung von VSV und KAC aus.

Die 250.000 Euro schwere Sonderförderung des Landes Kärnten für den angeschlagenen VSV sorgt weiterhin für politischen Zündstoff. Während die finanzielle Hilfe abgewickelt wird, regt sich nun auch in der Landeshauptstadt Kritik. Der Klagenfurter SPÖ-Bürgermeisterkandidat Manfred „Waschi“ Mertel fordert eine Erklärung, warum der KAC keine vergleichbare Unterstützung erhält.

Unterstützung für KAC

„Die Förderung zur Rettung des VSV ist nachvollziehbar. Aber: wenn das Land Kärnten zusätzliche Mittel für einen Traditionsverein bereitstellt, dann sollte diese Wertschätzung auch dem KAC entgegengebracht werden. Gerade in der Nachwuchsarbeit braucht es gleiche Chancen für beide großen Kärntner Eishockeystandorte“, betont Mertel. Für ihn sei Sport weit mehr als Freizeitbeschäftigung. „Vereine leisten einen unschätzbaren Beitrag für die Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen. Sie vermitteln Teamgeist, Disziplin und Zusammenhalt. Deshalb darf es bei der Förderung junger Talente keine Unterschiede zwischen Villach und Klagenfurt geben“, führt der SPÖ-Spitzenkandidat aus. Konkret geht es ihn um die Förderung des Jugendnachwuchses, der KAC-Damen und des Para-Eishockeys.

Eishockey-Zukunft

Mertel betont zudem die Notwendigkeit mittel- und langfristiger Maßnahmen für den KAC-Standort. Neben einer gezielten Förderung des Nachwuchses sei vor allem ein Ausbau der bestehenden Infrastruktur zwingend erforderlich. „Wir wollen auch in Zukunft volle Hallen, begeisternde Derbys und starke Kärntner Vereine erleben. Dafür braucht es faire Rahmenbedingungen und eine ausgewogene Unterstützung beider Traditionsklubs. Wer den Kärntner Eishockeysport nachhaltig stärken will, muss den Nachwuchs in Villach und Klagenfurt gleichermaßen fördern“, erläutert Mertel. Gemeinsam mit Sportreferentin Constance Mochar (SPÖ) will er deshalb das Gespräch mit Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) und Landessportdirektor Arno Arthofer suchen.