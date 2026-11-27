Am Donnerstagabend wurde am Klagenfurter Lendhafen das diesjährige „Hafenknistern“ eröffnet. Rund 90 Ausstellerinnen und Aussteller bieten dort Kunsthandwerk, Kulinarik und Musik.

Am Donnerstagabend, 26. November, wurde heuer erneut das „Hafenknistern“ eröffnet. Mit rund 90 Ausstellerinnen und Ausstellern, regionalem Kunsthandwerk, kulinarischen Spezialitäten und einem vielfältigen Familienprogramm bietet es wieder für alle Generationen etwas. „Das Hafenknistern ist längst ein fester Bestandteil unseres Klagenfurter Advents und begeistert mit seiner einzigartigen Lage am Wasser und seiner stimmungsvollen Atmosphäre“, meint Bürgermeister Christian Scheider (FSP). Er bedankte sich außerdem bei Michael Pontasch, Rechtsanwalt und Betreiber der „Hafenstadt“ sowie Inga Horny von „Klagenfurt Marketing“ für die Initiative und Organisation.

Kreativität und Leidenschaft

Für Wirtschafts- und Tourismusstadtrat Julian Geier (ÖVP) zeigt das „Hafenknistern“, welches Potenzial im Klagenfurter Advent steckt. Das Format habe sich durch Kreativität und Leidenschaft zu einem überregionalen Besuchermagneten entwickelt – eine solche Weiterentwicklung wünsche er sich für den gesamten Advent in der Landeshauptstadt. Für das Musikprogramm aus Jazz, Folk, Weltmusik und Singer-Songwriter-Klängen sorgt Michael Watzenegg vom Verein Vakue, die Kulinarik übernehmen die Lendhafen-Gastronomen.