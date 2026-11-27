Bis 2029 soll der neue Raiffeisen-Hauptsitz in Klagenfurt fertig sein. Bis dahin gibt es noch viel zu tun. Am Freitag gewährten Vertreter der Landesbank erstmals umfassende Einblicke in den Baufortschritt des Großprojekts.

Mitten in der Kärntner Landeshauptstadt wächst ein Großprojekt heran. Nachdem das 1975 errichtete Raiffeisen-Vorgängergebäude mit seinen sieben Etagen komplett abgetragen wurde, laufen nun die Arbeiten im Untergrund auf Hochtouren. 35.000 Kubikmeter Erde mussten weichen, um Platz für die Fundamente und eine zweigeschoßige Tiefgarage zu schaffen. Dafür werden 15.000 Kubikmeter Beton und 1.500 Tonnen Stahl verarbeitet. „Wir liegen zeitlich gut im Plan“, betont PORR-CEO Karl Heinz Strauss. Noch vor Weihnachten sollen alle vier Fundamentabschnitte gegossen sein und erste Wände stehen.

©Raiffeisen Landesbank Kärnten / Hannes Krainz Die Bauarbeiten am Raiffeisenplatz in Klagenfurt laufen auf Hochtouren.

Raiffeisen setzt auf Holz-Hybrid-Neubau

Das künftige Raiffeisenhaus entsteht nach Plänen der Wiener Architekten querkraft als transparentes Holz-Hybrid-Bauwerk. Neben begrünten Dächern und Innenhöfen liefern Photovoltaik-Paneele an drei Fassadenseiten Strom und spenden zugleich Schatten. Für die Wärme – und Kälteversorgung soll Geothermie in Kombination mit Wärmepumpen genutzt werden. Für das Gebäude wird auch eine ÖGNI-Platin-Zertifizierung angestrebt; ein erstes Vorzertifikat wurde bereits 2025 erteilt. „Wir haben uns bewusst für einen Neubau hier am Raiffeisenplatz entschieden. Wir bleiben mitten in Klagenfurt und schaffen einen Ort, der zeitgemäße Bankdienstleistungen mit persönlicher Beratung verbindet und offen für künftige Anforderungen ist“, erklärt Vorstandssprecher Manfred Wilhelmer.

©querkraft Bis 2029 soll am Raiffeisenplatz ein Holz-Hybrid-Bauwerk entstehen.

Platz für 370 Mitarbeiter

Neben zwölf Beratungszonen im Erdgeschoß und einem Veranstaltungszentrum finden künftig 370 Beschäftigte in den oberen Etagen Platz. Direkt angrenzend errichtet die Bank zudem den Mietkomplex „DAS FRIEDRICH“ mit 5.000 Quadratmetern Bürofläche. Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) wertet das Vorhaben als positiven Impuls für den Wirtschaftsstandort. Ende 2028 soll der Rohbau stehen, ehe im Februar 2029 die offizielle Übergabe erfolgt.