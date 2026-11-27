Der EC-KAC musste sich am Freitagabend in der win2day ICE Hockey League gegen Olimpija Ljubljana geschlagen geben. Die Rotjacken unterlagen den Gästen aus Slowenien im Shootout.

Am Freitag, dem 27. November, traf der KAC in der Klagenfurter Heidi Horten-Arena auf Olimpija Ljubljana. Die Partie der win2day ICE Hockey League begann um 19.15 Uhr. Bereits im ersten Drittel gingen die Gäste durch Marly Quince in der 8. Minute in Führung. Nach der Pause legte Ljubljana im zweiten Abschnitt nach: Joshua Lawrence baute den Vorsprung in der 22. Minute auf 2:0 aus.

KAC kämpft

Im letzten Spielabschnitt holte der KAC schließlich auf, als Jan Drozg zum 1:2-Anschlusstreffer einnetzte. Offenbar dadurch motiviert holte Daniel Obersteiner zu einem weiteren Schlag aus und sorgte für den Ausgleich. Das Match wechselte damit nach der regulären Spielzeit in die Overtime und in weiterer Folge ins Shootout. Dort holten sich letztendlich doch die Slowenen den Sieg – dank des Treffers von Zach Boychuk.