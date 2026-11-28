Während der erste Schnee Klagenfurt verzuckerte, lief auf den Straßen und Radwegen der erste Großeinsatz an: 240 Mitarbeiter und 56 Fahrzeuge rückten aus, um 574 Kilometer Straßennetz freizuhalten.

Der erste Schneefall dieses Winters verwandelte die Kärntner Landeshauptstadt in eine Winterlandschaft – und forderte sofort den städtischen Winterdienst. Bereits am Donnerstag um vier Uhr früh rückten die ersten Schneeräumtrupps und Streufahrzeuge aus.

574 Kilometer Straßen und 127 Kilometer Radwege

Ab acht Uhr waren schließlich sämtliche verfügbaren Kräfte mobilisiert: Insgesamt 240 Mitarbeiter aus den Abteilungen Straßenbau und Verkehr, Entsorgung sowie Stadtgarten standen mit 56 Fahrzeugen in Klagenfurt im Einsatz, heißt es vonseiten der Stadt. Bis 17 Uhr war der Großteil des gesamten Netzes – bestehend aus 574 Kilometern Straßen und 127 Kilometern Radwegen – bereits wieder weitgehend schnee- und eisfrei.

Unfallfreier Abschluss nach Nachtschicht bis Freitagmittag

Damit war die Arbeit jedoch noch nicht erledigt: Am Freitag nahmen die Räumtrupps bereits um Mitternacht wieder den Dienst auf und führten bis zwölf Uhr mittags Nachpflugarbeiten sowie weitere Räumungen durch. Am Ende stand eine positive Bilanz: Der erste Großeinsatz konnte erfolgreich und vor allem komplett unfallfrei beendet werden, wird betont. Straßenbau- und Verkehrsreferentin Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) zeigte sich dankbar für den Einsatz der Teams: „Bei Schneefall ist es wichtig, rasch für sichere Straßenverhältnisse zu sorgen. Der städtische Winterdienst ist pausenlos für die Sicherheit der Bürger im Einsatz. Ein Dankeschön an alle Mitarbeiter, dass der erste Schneefall in Klagenfurt so gut bewältigt werden konnte.“