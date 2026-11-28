Als unabhängige Künstlerin direkt zwischen den größten Stars der Schlagerbranche: Die Klagenfurter Sängerin Meli Stein stürmte mit ihrer neuen Single „Schneeengel“ bis auf Platz vier der iTunes-Schlagercharts.

Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung ihrer neuen Single „Schneeengel“ am Freitag, dem 27. November, sorgte die Klagenfurter Schlagersängerin Meli Stein für eine Überraschung. Ihr neuer Après-Ski-Song kletterte in den iTunes-Schlagercharts bis auf Platz vier – und platzierte sich damit direkt zwischen etablierten Größen wie Helene Fischer und Andrea Berg. Aktuell hält sich der Titel weiterhin in den Top 25.

„Kann es selbst noch kaum glauben!“

„Ich kann es selbst noch kaum glauben! Zwischen Helene Fischer, Andrea Berg und anderen großen Namen zu stehen, ist für mich als unabhängige Künstlerin etwas ganz Besonderes“, freut sich Meli Stein über den Zuspruch. Mit „Schneeengel“ verfolgt die Kärntnerin ein klares Ziel: Sie möchte sich noch stärker im Après-Ski- und Partybereich etablieren und einen Song liefern, der auf Skihütten und Winterpartys für Stimmung sorgt – nach dem Vorbild großer Partyhits von DJ Ötzi.

Erster Schnee pünktlich zum Release

Das Timing für die Veröffentlichung hätte kaum besser passen können, denn pünktlich zum Release fiel in Österreich der erste Schnee. Genau auf diese winterlichen Bedingungen hatte die Sängerin auch bewusst gewartet, um nun das geplante Musikvideo zum Song zu drehen. Für Meli Stein ist es nicht der erste Erfolg in den Hitparaden: Bereits in der Vergangenheit landete sie mehrmals auf Platz eins der iTunes-Schlagercharts. Erst kürzlich wurde sie zudem beim Party Music Award als „Best-Party-Künstlerin“ ausgezeichnet. Mit ihrem neuen Winterhit schlägt sie nun das nächste Kapitel ihrer musikalischen Laufbahn auf.