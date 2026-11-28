Pünktlich zum ersten Adventwochenende erstrahlt der Kärntner Christbaum im Klagenfurter Landhaushof. Warum die Nordmanntanne aus Gallizien heuer bewusst ohne Kitsch auskommt und wer bei der Segnung dabei war, liest du hier.

Seit gestern, Freitagabend, erstrahlt der Baum in hellem Licht. Zur feierlichen Illumination hatte Landtagspräsident Andreas Scherwitzl (SPÖ) geladen. Mit dabei waren auch Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ), Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ), Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP), Landesrätin Beate Prettner (SPÖ), der Dritte Landtagspräsident Günter Leikam (SPÖ) sowie die Landtagsabgeordneten Luca Burgstaller, Stefan Sandrieser (beide SPÖ) und Markus Malle (ÖVP).

„Bewusst ohne Kitsch geschmückt“

Für Landtagspräsident Scherwitzl steht der beleuchtete Baum als Symbol für Licht in der dunklen Jahreszeit. Der beginnende Advent solle zur inneren Einkehr einladen und auf die Weihnachtszeit einstimmen: „Der Baum ist bewusst ohne Kitsch geschmückt und soll die Menschen erinnern, zur Ruhe zu kommen“,betonte Scherwitzl.

Nordmanntanne stammt aus Gallizien

Bei dem Weihnachtsbaum handelt es sich um eine heimische Nordmanntanne.Gewachsen ist sie auf den Forstflächen der Familie Hubert Taschek aus Gallizien, die bei der Veranstaltung ebenfalls anwesend war. Zur Verfügung gestellt wurde der Baum vom Waldverband Kärnten – vertreten durch Geschäftsführer Karl Kurath und Obmann Matthias Granitzer – gemeinsam mit Christian Benger vom Verband der Land- und Forstbetriebe Kärnten. Für den kirchlichen Segen sorgte Dompfarrer Peter Allmaier. Musikalisch umrahmt wurde die Feier im Landhaushof von der Sängerrunde Klagenfurt-Emmersdorf.