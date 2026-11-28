Im Klagenfurter Stadthaus standen am Donnerstagabend jene Menschen im Mittelpunkt, die weit über die Landesgrenzen hinaus für sportliche Erfolge sorgen – und jene, die im Hintergrund die Vereine am Laufen halten.

Am Donnerstagabend stand im Klagenfurter Stadthaus der Sport im Mittelpunkt: In einem feierlichen Rahmen fanden die Verleihungen der Sportehrenzeichen für besondere sportliche Leistungen statt. Dabei würdigten Vertreter der Stadtpolitik zahlreiche Athletinnen und Athleten, Funktionärinnen und Funktionäre sowie Sportvereine für ihre Erfolge und ihr langjähriges Engagement.

Staats- und Junioren-Weltmeister unter den Ausgezeichneten

Unter den Geehrten befanden sich etliche österreichische Meisterinnen und Meister, Staatsmeister sowie Junioren-Weltmeister. Vergeben wurden die Auszeichnungen für aktive Sportlerinnen und Sportler in Silber und Gold, für Funktionäre ebenfalls in Silber und Gold sowie in Form von Sonderehrungen.

Stadtpolitik würdigt Einsatz für die „Sportstadt Klagenfurt“

Bürgermeister Christian Scheider gratulierte den Preisträgern und hob die Bedeutung ihrer Erfolge hervor: „Die Klagenfurter Sportfamilie brilliert durch außergewöhnliche Leistungen und unzählige Erfolge, nicht nur in Kärnten, sondern auch über die Landesgrenzen hinaus. Herzliche Gratulation an alle Geehrten, ihr seid das Aushängeschild der Landeshauptstadt im sportlichen Bereich.“ Auch Sportreferentin Stadträtin Constance Mochar richtete ihren Dank sowohl an die Aktiven als auch an die Ehrenamtlichen in den Vereinen: „Mit ihren Leistungen haben sie gezeigt, was möglich ist, wenn Ehrgeiz, Ausdauer und Leidenschaft aufeinandertreffen. Ich möchte mich als Sportstadträtin bei allen aktiven Athletinnen und Athleten, aber auch bei allen langjährigen Funktionärinnen und Funktionären, bedanken, denn es ist ihr Einsatz, der unsere Sportstadt bewegt.“