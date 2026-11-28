Ein Feuerwehraufgebot in Timenitz (Magdalensberg) sorgte heute Mittag für Aufsehen. Wir haben nachgefragt, was es damit auf sich hat.

Heute kam es zu einem Feuerwehreinsatz in Timenitz im Bezirk Klagenfurt-Land. Auch ein Hubschrauber war vor Ort.

Heute kam es zu einem Feuerwehreinsatz in Timenitz im Bezirk Klagenfurt-Land. Auch ein Hubschrauber war vor Ort.

Ein großes Aufgebot an Einsatzkräften zog am heutigen Samstagmittag in Timenitz in der Gemeinde Magdalensberg die Blicke auf sich. Insgesamt wurden alle vier Feuerwehren alarmiert, sechs Einsatzfahrzeuge rückten aus – auch ein Notarzthubschrauber drehte über dem Ort seine Runden. Wir haben bei Feuerwehrkommandant Bernhard Strauss von der Feuerwehr Timenitz nachgefragt, was genau passiert ist.

Auto gegen Mauer gefahren

Wie Strauss gegenüber 5 Minuten schildert, war ein älterer, betagter Mann mit seinem Auto in einer abfallenden Tiefgarage gegen eine Mauer gefahren. Durch den Aufprall setzte das Fahrzeug automatisch einen Notruf ab. Der Lenker wurde bei dem Zwischenfall verletzt, ist aber ersten Informationen zufolge nicht im Krankenhaus.

„Schwierig, weil man das Fahrzeug zuerst nicht gesehen hat“

Für die anrückenden Kräfte gestaltete sich der Beginn des Einsatzes schwierig, weil das verunfallte Auto zunächst nirgends zu entdecken war. „Es war schwierig, weil man das Fahrzeug zuerst nicht gesehen hat. Deshalb hat auch der Notarzthubschrauber eine Runde gedreht, bis wir es dann in der nicht einsehbaren, abfallenden Tiefgarage gefunden haben“, erklärt Kommandant Bernhard Strauss im Gespräch weiter.

©Leser | Für die anrückenden Kräfte gestaltete sich der Beginn des Einsatzes schwierig, weil das verunfallte Auto zunächst nirgends zu entdecken war.

Einsatz und Bergung laufen noch

Vor Ort waren neben der Rettung die Feuerwehren Timenitz, Pischeldorf, Ottmanach und St. Thomas am Zeiselberg unter Einsatzleiter Kevin Belina. Mittlerweile konnten die meisten Kräfte wieder abrücken. Zum aktuellen Zeitpunkt [Stand 13.40 Uhr] sind noch zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Timenitz vor Ort. Der Einsatz läuft derzeit noch: Die Helfer warten auf den Abschleppdienst, um das beschädigte Auto aus der abfallenden Tiefgarage zu bergen.