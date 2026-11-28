Nahe des Europarks kam es am 27. November in den frühen Morgenstunden zu einem Einsatz. Polizei und Rettung waren vor Ort. 5 Minuten-Leser fragten sich, was da los war.

In der Nacht des 27. Novembers kam es in Klagenfurt nahe des Europaparks zu einem Unfall.

In der Nacht des 27. Novembers kam es in Klagenfurt nahe des Europaparks zu einem Unfall.

„Wisst ihr was da los war?“, fragten sich einige und wandten sich an die Redaktion mit der Information, dass es offenbar zu einem Einsatz mitten in der Nacht in Klagenfurt nahe des Europaparks gekommen sei. Wir haben bei der Landespolizeidirektion Kärnten nachgefragt.

Auto krachte gegen Spielgerüst

Wie Pressesprecher Matthias Kogelnig im Gespräch mit 5 Minuten informiert, ist ein Autofahrer gegen 2.10 Uhr früh gegen ein Spielgerüst gefahren. Daraus resultierte ein Sachschaden. In dem Auto befand sich auch eine Beifahrerin. Diese soll etwas später dann über Schmerzen geklagt haben.

Rettung war auch vor Ort

Gegen 4.20 Uhr dann war auch die Rettung vor Ort. Laut Kogelnig erlitt sie leichte Verletzung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Nähere Informationen zum Unfallhergang sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt.