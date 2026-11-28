Nach den jüngsten Unstimmigkeiten im Klagenfurter Rathaus zur 4,5 Millionen Euro schweren Sanierung der Pischeldorfer Straße bezieht nun auch die Radlobby Kärnten Stellung und appelliert an die Stadt bei der Neugestaltung auch die Bedürfnisse des Fuß- und Radverkehrs zu beachten. Viele Anrainer würden laut dem Verein längst auf eine Veränderung hoffen, da die aktuelle Verkehrsführung Raser und gefährliche Überholmanöver begünstigt. „Gleichzeitig sind die Gehbereiche schmal und bieten nur wenig Abstand zum motorisierten Verkehr“, heißt es in einer Pressemitteilung der Radlobby. Vielfach würden sichere Querungsmöglichkeiten fehlen. Auch die Anbindung an die Bushaltestellen sei ausbaufähig.

Pischeldorfer Straße als Radschnellverbindung

Die Radlobby erinnert an den Radmasterplan 2018, zu welchem sich alle politischen Entscheidungsträger bekannt haben. In einer darauf aufbauenden Machbarkeitsstudie wurde die Pischeldorfer Straße als Radschnellverbindung vorgesehen. Wie der Verein betont, entspreche eine Neugestaltung zugunsten des Radverkehrsdamit nicht nur den Anforderungen an eine moderne Verkehrsinfrastruktur, sondern auch den bereits formulierten Zielen der Stadt. Vonseiten der Radlobby wird eine Neuaufteilung des Straßenraums vorgeschlagen, „zugunsten breiter Geh- und Radwege sowie zusätzlicher Grünflächen„. Gerald Schumer von der Radlobby betont abschließend: „Statt die Umsetzung seit Jahren definierter Radrouten mit fragwürdigen Verkehrsszenarien zu torpedieren, sollte die politische Debatte auf nachvollziehbaren Analysen und einer sachlichen, ausgewogenen Betrachtung aller Verkehrsarten beruhen.“