Ein umgestürzter Telefonmast sorgte am Samstag für einen Einsatz in Pörtschach am Wörthersee. Die Konstruktion hing gefährlich tief über der Fahrbahn und stellte eine potenzielle Gefahr für höhere Fahrzeuge dar.

Die Freiwillige Feuerwehr Pörtschach wurde am Samstagvormittag gemeinsam mit der Polizei zum Einsatz alarmiert. Grund war ein schief hängender Telefonmast, der knapp über der Straße hing. Laut den Florianis stellte er speziell für höhere Fahrzeuge eine potenzielle Gefahr dar. Darum zögerten sie nicht, klemmten die Leitung ab und entfernten das Hindernis. Der Mast wurde vorerst sicher am Straßenrand platziert.